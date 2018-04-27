Araştırma: Çocuklar günde ortalama iki saat 10 dakika oyuncaklarla oynuyor

İstanbul, 27 Nisan () - Giochi Preziosi’nin çocukların son dönemdeki oyun oynama alışkanlıklarını ve sevdikleri ürünleri mercek altına alan araştırmasında, Türkiye’de çocukların günde ortalama iki saat 10 dakika oyuncaklarla oynadığını ortaya koydu.

MBI Türkiye'nin Giochi Preziosi için yaptığı araştırmaya göre, Türkiye'de çocuklara ortalama ayda bir adet oyuncak satın alınırken, LOL gibi sürpriz paket oyuncaklar büyük ilgi görüyor ve oyuncak alışverişi en çok oyuncak mağazalarından ve indirim marketlerinden yapılıyor.

Oyuncaklar çocukların hayal gücünün gelişmesinde ve sosyalleşmelerinde önemli rol oynarken, çocuk ve oyun ilişkisi kapsamlı bir araştırmanın konusu oldu.

Türkiye’de 10’uncu yılını kutlamaya hazırlanan oyuncak sektörün önde gelen markalarından Giochi Preziosi için MBI Türkiye tarafından yapılan araştırma önemli bilgileri ortaya çıkardı.

İstanbul, İzmir, Antalya, Ankara, Bursa, Gaziantep, Samsun, Kayseri, Malatya, Tekirdağ, Trabzon, Erzurum’dan 1,000'den fazla anne ve çocuk araştırmaya katıldı.

Araştırmanın sonuçlarına göre Türkiye'de çocuklar günde ortalama iki saat 10 dakika oyuncakla oynuyor. Üç saate yakın süreyle en çok 0-3 yaş aralığındaki çocuklar, bir saat 24 dakika ile en az 10 - 14 yaş aralığındaki çocuklar oyuncaklarla vakit geçiriyor.

Araştırmada çocuklara en çok doğum günlerinde ve karne döneminde oyuncak satın alındığı belirtilirken, Türkiye’de çocuklara ortalama ayda bir adet yeni oyuncak alındığı ve bu alışverişlerin yüzde 90’ının çocukların ailelerinin yaptığı vurgulandı.

Yeni trendler

Araştırmada oyuncak sektörünün yeni trendleri ortaya çıkarken çocukların son yıllarda LOL gibi sürpriz paket oyuncaklara büyük ilgi gösterdiği ve LOL sürpriz oyuncaklarının yeni serilerinin mağazalarda yok satıldığı söylendi.

LOL’ün yanı sıra Pijamaskeliler, Cicciobello, Ben 10, Minecraft, Roblox gibi ürünlerin en popüler oyuncaklar arasında yer aldığının altı çizildi.

Araştırmada oyuncak pazarının istikrarlı bir şekilde büyüdüğü vurgulanırken, oyuncak alışverişinin en çok oyuncak mağazalarından ve indirim marketlerinden yapıldığı gözlemlendi. Ailelerin kız ve erkek çocuklar için eşit seviyede oyuncak harcanması yapması ortaya çıkan önemli bilgiler arasında yer aldı.

Youtube’da oyuncak açım videoları çok izleniyor

Çocuklar özellikle oyuncak açım videolarına Youtube’da büyük ilgi gösteriyor. Çocukların yüzde 58'inin kendi tableti, yüzde 31'inin ise kendi akıllı telefonu var. İnternet ve sosyal medyanın yanı sıra geleneksel yayınlar da varlığını sürdürüyor.

Araştırmada çocukların TV izleme oranları ve internet kullanımı gibi konulara da yer verildi. Çıkan sonuçlara göre çocukların yüzde 95'i çocuk TV kanallarını izlediği ve en popüler sosyal medya platformunun yüzde 60 ile Youtube olduğu ortaya çıktı.

“Çocukları yaratıcılığa ve sosyalleşmeye yönlendiren oyuncaklar önem kazanıyor”

Araştırmayı değerlendiren Giochi Preziosi Pazarlama Müdürü Nihan Tezel şunları söyledi:

"İtalya merkezli bir marka olan Giochi Preziosi, 2009 yılından bu yana Türkiye pazarında büyümesini sürdürüyor.

"Ben 10, Ninja Kaplumbağalar, Minecraft, Pijamaskeliler, Cicciobello, LOL gibi çok sevilen oyuncakları çocuklarla buluşturuyoruz.

"Oldukça zengin bir ürün ailemiz var.

"Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayınladığı verilere göre Türkiye nüfusunun yüzde 28'inden fazlasını çocuk nüfus oluşturuyor.

"Biz de oyuncak sektörü için büyük potansiyel taşıyan ülkemizde ailelerin ve çocukların oyunla ilişkisini daha iyi anlamak için MBI Türkiye ile bu araştırmayı gerçekleştirdik.

"Araştırma, sektörün büyümeye devam ettiğini gösterirken aileler ve çocuklara ilişkin de önemli bilgileri ortaya çıkardı.

"Örneğin çocuklarıyla oyun oynayan bilinçli annelerin sayısının giderek arttığını gördük.

"Çocukları yaratıcılığa ve sosyalleşmeye yönlendiren oyuncaklar son yıllarda daha çok önem kazanmaya başladı.

"Biz de Giochi Preziosi olarak, çocukların hayal güçlerini ve el becerilerini geliştiren ürünlerimizle sektörde fark yaratmaya çalışıyoruz." (Fotoğraflı)