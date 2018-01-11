Araştırma: CEO’lar 2018'de teknolojiye meydan okuyacak

İstanbul, 11 Ocak () - Denetim, vergi ve danışmanlık şirketi KPMG araştırmasının sonuçlarına göre, teknolojiyi artık "tehdit değil fırsat olarak" gören dev şirketlerin yöneticileri 2018 yılında "yıkıcı teknolojiye meydan okuyacak."

KPMG’nin üç yıldır gerçekleştirdiği ve bu yıl Türkiye’nin de yer aldığı Küresel CEO Araştırması, teknolojik fırtınada yol alan dünya devi şirketlerin değişen stratejilerini ortaya çıkardı.

Araştırmanın sonuçlarına göre, CEO’nun yeni yol haritasının başlığı; "yık ve büyü" olarak belirlenirken, Türkiye’de her dört CEO’dan üçünün yıkıcı teknolojileri tehdit değil fırsat olarak gördüğü ve hamleyi rakipten beklemek yerine hem sektörlerini hem de şirketlerini yıkıma uğratacak planlar yaptığı ortaya konuldu.

Otomotiv, bankacılık, altyapı, sigorta, yatırım yönetimi, sağlık, üretim, perakende, teknoloji, enerji ve telekomünikasyon olmak üzere 11 kilit sektörde çalışan dünyada 1,261, Türkiye’de 25 CEO ile yapılan araştırmanın sonuçlarını KPMG Türkiye Başkanı Murat Alsan değerlendirdi.

Alsan, geçen yılki CEO Araştırması’nı hatırlatarak, "O araştırma bize gelecek üç yılın geçmiş 50 yıldan daha önemli olacağını söylüyordu. Dönüşüm için ‘ya şimdi ya hiç’ diyordu. Bu yıl jeopolitik belirsizliklerin de rol aldığı ortamda CEO’ların bu durumu nasıl yönettiğini, işletmelerini büyütmek için hangi yollara başvurduğunu anlamak için yola çıktık" dedi.

Alsan, araştırmadan çıkan CEO’nun yeni stratejisini anlatırken, "En dikkat çekici bulgu, CEO’ların yıkıcı teknolojilere karşı olan yaklaşımı oldu. Hem küresel CEO’lar hem de Türkiye’deki CEO’ların yıkımı işletmeleri için tehdit değil fırsat olarak gördüklerini ve birinin gelip onları yıkıma uğratmasını beklemediklerini, bilakis kendilerinin aktif olarak hem sektörlerini hem de kendi işletmelerini yıkıma uğratmayı hedeflediklerini gördük. Özellikle Türk CEO’lar önümüzdeki üç yıllık dönemde kendi sektörlerinde bir yıkım gerçekleşmesini bekliyor ve bu yıkımı gerçekleştirecek taraf olmak için tüm güçleriyle çalışıyorlar" dedi.

Teknoloji, istihdamı artıracak

Murat Alsan açıklamasında araştırmadan çıkan bir başka önemli sonucun CEO’ların yatırım ajandasıyla ilgili olduğunu söyledi.

Küresel CEO’ların ağırlıklı olarak bilişsel teknolojilere, bilişsel otomasyona ve veri analitiği araçlarına yatırım yaptığını vurgulayan Alsan, Türkiye’deki CEO’ların yatırımlarını robotik süreç otomasyonu, veri analitiği araçları ve Blockchain’de yoğunlaştırdığını söyledi ve ekledi:

"Dikkatimizi çeken bir bulgu, dünya genelinde CEO’lar bilişsel teknolojilerin gelişmesinin ve benimsenmesinin çalışan sayılarını düşürmeyeceğini, aksine daha da artıracağını söylüyor. Çünkü teknolojik gelişme, bu teknolojileri en iyi şekilde kullanacak uzman yeteneklere olan ihtiyacı da beraberinde getiriyor. Dolayısıyla yetenek istihdamı, hem dünyada hem Türkiye’de CEO’ların yatırım yaptığı ilk üç alandan biri olarak karşımıza çıkıyor."

KPMG 2017 Küresel CEO Araştırması’ndan çıkan başlıklar şöyle:

"Önümüzdeki üç yıllık dönemde;

"Türkiye’de CEO’ların yüzde 68’i ülkelerinin büyümesine güven duyuyor. Küresel araştırmada ise bu rakam yüzde 77.

"Türkiye’de küresel ekonominin büyümesine duyulan güven yüzde 48. Dünyada ise CEO’lar daha iyimser; yüzde 65’i küresel ekonomiye güven duyuyor.

"Küresel CEO’larla uyumlu olarak Türkiye’de de CEO’lar kendi sektörleri ve şirketlerinin büyümesine, ekonomisinin büyümesinden daha fazla güven duyuyorlar. Türkiye’deki CEO’ların yüzde 84’ü, dünyada ise yüzde 69’u sektörlerine güveniyor.

Türkiye yıkmaya daha hazır

"Küresel araştırmada her 100 CEO’nun 65’i yıkıcı teknolojileri, işletmeleri için tehdit değil fırsat olarak gördüğünü söylüyor. Yüzde 74’ü ise kendi sektörlerini yıkıma uğratmayı hedefliyor.

"Türkiye’de ise yıkıcı teknolojiyi fırsat olarak gören CEO oranı yüzde 76, kendi sektörlerini teknolojik yıkıma uğratmayı hedefleyenlerin oranı ise yüzde 84 olarak belirlendi.

"CEO’ların yüzde 76’sı gelecek üç yılda sektörlerinde teknolojik inovasyona bağlı yıkım bekliyor. Yıkıcı teknolojileri hayata geçirmek Türk CEO’ların stratejik önceliklerinin başında geliyor.

CEO’nun yatırım ajandasında ilk beş

"Türkiye’de CEO’nun gelecek üç yılda ilk beş yatırım önceliği;

- inovasyon (yüzde 96),

- siber güvenlik (yüzde 92),

- istihdam (yüzde 84),

- fiziksel altyapı (yüzde 80),

- yeni gelişen teknolojiler yüzde %76) olarak belirlendi.

Küresel CEO’ların yatırım önceliği ise;

- istihdam (yüzde 75),

- dijital altyapı (yüzde 68),

- siber güvenlik (yüzde 66),

- fiziksel altyapı (yüzde 63),

- işgücü eğitimi (yüzde 63),

- regülasyonlara uyum (yüzde 60) olarak sıralandı.

"Türk CEO’lar, şirketlerinin son bir yılda öncelikli olarak hem yeni ürün/hizmet geliştirmek hem de iş yapış şekillerini değiştirmek anlamında inovasyona (yüzde 92) ve siber güvenliğe (yüzde 88) yatırıma odaklandığını belirtiyor.

CEO’nun yeni pazar hedefi İngiltere

"Türkiye’de şirketlerin büyüme planları arasında mutlaka yeni pazarlara açılmak yer alıyor. CEO’ların önümüzdeki üç yılda açılmayı düşündüğü öncelikli pazarlar;

- Birleşik Krallık (yüzde 36),

- Ortadoğu (yüzde 36),

- Almanya (yüzde 32),

- Avustralya (yüzde 32) olarak sıralanıyor.

"Global sonuçlarda ilk sırada yer alan ABD ise Türklerin büyüme planında yer almıyor.

İtibar yönetimi ilk üç öncelikten biri oldu

"2008-2009 küresel krizinin ardından, kamuoyunun büyük işletmelere bakışı giderek eleştirel hale geldi. Dünya genelinde ve Türkiye’de de CEO’lar bu konuda kısa vadede ilerleme beklemiyor.

"Küresel CEO’ların yüzde 65’i, Türk CEO’ların ise yüzde 64’ü kamuoyunun işletmelere güven seviyesinin ya aynı kalacağını ya da azalacağını düşünüyor.

"Bu durum, CEO’ların başarı için sadece finansal boyuta değil aynı zamanda marka ve itibara da giderek artan derecede önem vermesine neden oluyor.

"Türkiye’de yüzde 80, küreselde ise yüzde 74 oranında CEO’nun, sürdürülebilir uzun vadeli gelecek için güven, değerler ve kültüre daha fazla önem verdiklerini söylemesi, bu durumun yansıması olarak var sayılıyor.

"Türkiye’de CEO’ların yüzde 80’i dış paydaşlar ve müşteriler nezdinde güven inşa etmenin, şirketlerinin ilk üç önceliğinden biri olduğunu belirtiyor. Küresel CEO’ların da yüzde 61’i bu konuya ilk üç öncelik arasında yer veriyor.

Robotlara rağmen çalışan sayısı artacak

"Dünyada robotik teknolojilere ciddi yatırımlar yapan CEO’lar bu duruma rağmen üç yıl içinde şirketlerindeki çalışan sayısını artırmayı planlıyor. Yüzde 64’ü yüzde beşin altında, yüzde 32’si yüzde altı ila 10 arasında, yüzde dördü de yüzde 11-25 arasında artış öngörüyor.

"CEO’lar gelecek üç yılda bilişsel teknolojilerin; üst yönetim, orta yönetim, üretim/hizmet katı, Ar-Ge, müşteri hizmetleri, İnsan Kaynakları (İK), finans, Bilgi Teknolojileri (BT), pazarlama ve iletişim ve satış bölümlerinin hepsinde çalışan sayılarını artıracağını düşünüyor.

"Türkiye’de CEO’lar en fazla artışın satış bölümünde (yüzde 92) yaşanmasını beklerken, küresel CEO’lar BT bölümünde (yüzde 69) yaşanacağını öngörüyor.

CEO’nun evrimi

"Günümüz CEO’su, daha önce yönetim kurulunun ajandasında olmayan çok çeşitli konuları kavramak durumunda.

"Jeopolitikten siber tehditlere, yeni gelişen teknolojilerden itibar riskine, değişen dinamikleri anlaması ve bunların kendi işletmesine ve faaliyet gösterdikleri pazara etkisini yorumlaması gerekiyor.

"Değişen dinamiklerle birlikte CEO’nun da değişime hazırlıklı olması giderek önem kazanıyor.

"CEO’lar dünyadaki ve ülkelerindeki gelişmeleri iyi okuyabilmek, genişleyen faaliyet alanlarını daha iyi yönetebilmek, yıkıcı yeniliklerin sonuçlarını ve beraberinde getirecekleri fırsatları öngörebilmek için kendilerini devamlı geliştirmeye ve yeni beceriler edinmeye çalışıyorlar.

Ya kadın CEO’nun geleceği?

"Ancak CEO’nun profili ve nitelikleri ne kadar değişse de bazı şeyler o kadar kolay değişmiyor; kadınların yönetimde en tepeye çıkmasındaki zorluk devam ediyor.

"CEO’ların sadece yüzde dokuzu kendilerinden sonra CEO olacak kişinin bir kadın olacağına inanıyor. Türkiye’de bu oranın yüzde 24 olması ise umut verici bir işaret olarak görülüyor." (Fotoğraflı)