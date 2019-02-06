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Araştırma: CEO'lar telekomda büyümenin süreceğinden emin

Elif Varan / İstanbul, 6 Şubat ()  - KPMG’nin “Telekomünikasyon CEO Araştırması”na göre, sektördeki üst düzey yöneticilerin yüzde 96’sı, gelecek 3 yılda telekomünikasyon sektörünün büyüme göstereceğinden emin olduklarını belirtti. Denetim,...

Araştırma: CEO'lar telekomda büyümenin süreceğinden emin

Elif Varan / İstanbul, 6 Şubat ()  - KPMG’nin “Telekomünikasyon CEO Araştırması”na göre, sektördeki üst düzey yöneticilerin yüzde 96’sı, gelecek 3 yılda telekomünikasyon sektörünün büyüme göstereceğinden emin olduklarını belirtti.
Denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri sunan ve sektöründeki en büyük dört uluslararası şirketten biri olan KPMG'nin araştırmasına dünyanın önde gelen 82 telekom şirketinin CEO’su katıldı. Katılımcı firmaların üçte ikisinin yıllık kazancı 1 milyar dolar ve üzerinde.
KPMG Türkiye Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon Sektör Lideri Serkan Ercin, ekonomik gelişmelerin ve yeni teknolojilerin, telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin büyüme beklentilerini olumlu yönde etkilediğini belirtti ve ekledi:
“Telekom CEO’ları şirketlerinin büyüme kabiliyetine güveniyor. Özellikle stratejik ortaklıklar ve birleşme-satın almalar yoluyla gerçekleşecek büyüme trendinin birkaç yıl süreceğine inanıyorlar.” Araştırmaya katılan sektör yöneticilerinin yüzde 99’u, teknolojik bozulmayı tehdit yerine şirketleri için fırsat olarak görüyor. Katılımcıların yüzde 94’ü, rakiplerinin yarattığı yıkımı beklemektense, şirketlerinin sektörü yıkacak hamleler yaptığına inanıyor.
CEO’lara göre değişen teknoloji ve müşteri talebi yapay zeka, nesnelerin interneti ve 5G gibi alanlarda yeni ürün ve hizmet imkanları oluşturuyor.
Telekom yöneticilerinin yüzde 65’i stratejik ittifaklar aracılığıyla, yüzde 41’i birleşme ve satın almalar yoluyla, yüzde 39’u da organik büyüme yoluyla şirketlerini büyütmeyi ve sektördeki paylarını artırmayı planlıyor.
Araştırmaya katılan CEO’lar, büyümenin karşısındaki en önemli 3 tehdidi, yetenek, operasyon ve siber güvenlikle ilgili riskler olarak sıralıyor.
CEO’lara göre yetenekle ilgili riskler, şirketlerin yeni teknolojiler konusunda uzmanlık sahibi profesyonelleri işe alma sürecinde karşılaştığı rekabetten kaynaklanıyor. Operasyonel risklerin de telekomünikasyon sektörünün dışındaki şirketlerden gelen rekabetle birlikte arttığı gözleniyor.
Araştırmaya katılan her 10 CEO’dan 4’ü, şirketlerinin bir siber saldırı veya veri ihlali yaşamasının bir olasılıktan ziyade “an meselesi” olduğunu düşünüyor. Siber güvenlik endişeleri büyük ölçekli telekomünikasyon şirketlerinde daha ön planda.
Araştırmalar, en yaşlısı 35 yaşını geçen Milenyum Kuşağı’nın, gelecek 10 yılda telekom firmalarının en büyük ve en karlı müşteri segmentini oluşturacağını gösteriyor.
CEO’ların yüzde 46’sı, Milenyum Kuşağı müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılama konusunda şirketlerinin karşılaştığı en büyük sorunun, bu müşterilerle ilişki kurabilen yöneticiler bulmak olduğunu belirtiyor. Yine katılımcıların yüzde 43’ü, Milenyum Kuşağı’nın ihtiyaçlarının nasıl farklılaştığını anlamakta güçlük çektiklerini vurguluyor.
Araştırmaya katılan CEO’ların yüzde 87’si, siber güvenlik uzmanlarını, büyüme için önemli görüyor.
Yüzde 57’si, şirketlerinin dijital dönüşüm programı için yaptığı yatırımların getirisinin 12 içinde alınmaya başlanacağını düşünüyor.
Katılımcıların yüzde 70’i, yetenek yatırımı kapsamında personel sayılarının yüzde 5 oranında büyüyeceğini öngörüyor.
Telekom CEO’larının yüzde 44’ü,yapay zeka teknolojisinin gelecek 3 yılda şirketlerinin gelir artışını hızlandıracağını düşünüyor.
(Fotoğraflı)

 

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