Araştırma: Çalışanların yüzde 83’ü "esnek çalışma" istiyor

İstanbul, 22 Temmuz () – İsviçre merkezli araştırma şirketi IWG, dünya genelinde çalışanların yüzde 83'ünün esnek çalışma saatleri sunmayan bir işte çalışmak istemediğini ortaya koydu.

Lüksemburg merkezli ofis hizmetleri veren Regus ve IWG’nin anket sonuçlarına göre katılımcıların yarısından fazlası olmak üzere yüzde 54’ü iş yerinin konumunun, saygın bir şirkette çalışmaktan daha önemli olduğunu söyledi.

Anket sonuçları ayrıca, işletmelerin büyük çoğunluğu olmak üzere yüzde 85’inin son on yılda esnek çalışma sistemine geçtiğini ya da bu sistemi benimsemeye eğilimli olduğunu gösteriyor.

Son 10 yılda, işletmelerin yüzde 85'inin esnek çalışma alanı politikasına geçtiğini veya bu stratejiyi benimsemeye yöneldiğini gösteren araştırma sonuçları ayrıca, tüm işletmelerin esnek çalışma kavramını benimsemede başarılı olamadığını gösterdi.

Araştırmaya katılanların yüzde 60'ının işletmelerin organizasyonel kültürlerinin değiştirememesi sebebiyle bu geçişe uyum sağlayamadıklarını düşündüklerini, yüzde 41’i ise esnek çalışmanın genel şirket kültürünü olumsuz yönde etkileyebileceği endişesinin en büyük engel olduğunu düşündüklerini belirtti.

Anket sonuçları, işletmelerin yüzde 71'inin esnek çalışma saatleri sunmanın yetenek havuzlarını genişletmelerini sağladığını düşündüğünü gösterdi.

İşletmelerin yüzde 77’si esnek çalışma sistemine uyum sağlayarak yetenekli çalışanları kurum bünyelerinde tutmayı başarabileceklerini düşünüyor. Araştırmaya katılanların üçte biri ise esnek çalışmayı daha saygın bir pozisyona tercih ettiklerini söylüyor.

Esnek çalışma daha fazla verimlilik sağlıyor

Araştırmaya göre işletmelerin yüzde 85'i, daha fazla esneklik nedeniyle işletmelerinde verimliliğin arttığını düşünüyor.

Ankete katılanların yüzde 40'ından fazlası, esnek çalışma sonucunda üretkenlikte en az yüzde 21’lik bir gelişme olduğunu belirtiyor.

İşletmelerin yüzde 55'i 2019’da daha hızlı ve daha üretken olmak istediklerini, işletmelerin üçte birinden fazlası da bu yıl uluslararası çapta büyümeyi hedeflediklerini ve bu sebeple esnek çalışmayı seçtiklerini söylüyor.

Araştırma, esnek çalışma alanını birçok işletmenin sermaye ve operasyonel harcamaları azaltmak için seçtiğini de gösteriyor.

Veriler, ankete katılanların yüzde 40’ının, günün en kötü kısmının işe gidiş-geliş olduğunu ve katılımcıların yarısından fazlasının 10 yıl içinde bu eğilimin modasının geçeceğine inandığını ortaya koydu.

Ankete katılan her beş kişiden biri ise işe gidiş-geliş sebebiyle iş yerine düzenli olarak geç kaldıklarını belirtiyor.

Çalışanların neredeyse yarısı olmak üzere yüzde 48’i işe gidip gelirken de çalışmaları sebebiyle yolculukta harcanan zamanın resmi çalışma saatleri içerisine dahil edilmesi gerektiğini düşünüyor.

"Esnek çalışmanın finansal faydaları dikkate alınmalı"

Araştırma sonuçlarını yorumlayan Regus Türkiye Ülke Müdürü Murat Özgönül, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sonuçlara baktığımızda, esnek çalışmanın birçok kişi ve kurum tarafından verimlilik ve hızlılık sağlayan bir norm olarak görülmeye başladığını görüyoruz.

"Bu standartlara sahip olan kurumların kalifiye çalışanlara ulaşma şanslarının diğer kurumlara oranla daha fazla olduğunu gözlemliyoruz.

"Çalışmamıza katılan katılımcıların yarısı haftanın en az yarısında ana ofislerinin dışında çalıştıklarını belirtiyor.

"Araştırmamız, esnek çalışma alanının finansal ve stratejik faydalarını henüz dikkate almayan işletmelerin artık bu yönde kararlara almaya başladığını da ortaya koydu.

"Özetlemek gerekirse, bu değişime ayak uyduramayan kurumların günümüz rekabet koşullarında bir adım geride kalacağını ve kalifiye çalışanlara ulaşmakta zorlanacağını söyleyebilirim." (Fotoğraflı)