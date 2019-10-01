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Araştırma: Birleşik Krallık bankacılık aktivitesinde sert düşüş
Anlaşmasız Brexit olasılığı, Birleşik Krallık bankacılık sektöründe karlar ve güvende, 10 yıl önce yaşanan küresel finansal krizden bu yana görülen en hızlı düşüşe neden oldu. CBI/PwC tarafından çeyrek dönemler bazında yapılan...
EKONOMİ 01.10.2019, 09:08
Anlaşmasız Brexit olasılığı, Birleşik Krallık bankacılık sektöründe karlar ve güvende, 10 yıl önce yaşanan küresel finansal krizden bu yana görülen en hızlı düşüşe neden oldu.
CBI/PwC tarafından çeyrek dönemler bazında yapılan araştırmanın yılın üçüncü çeyreği için ortaya koyduğu sonuçlara göre, bankalarda iş aktivitesi son 28 yılın en hızlı düşüşünü yaşadı.
Birleşik Krallık finans sektöründe faaliyet gösteren 83 şirketin katıldığı araştırmanın sonuçlarına göre, sektördeki işletmeler için iyimserlik Eylül 2008'den bu yana görülün en hızlı düşüşü yaşadı. Araştırmaya göre iyimserlik düzeyi son 15 çeyrektir yatay seyir izliyor veya düşüyor.
CBI/PwC tarafından çeyrek dönemler bazında yapılan araştırmanın yılın üçüncü çeyreği için ortaya koyduğu sonuçlara göre, bankalarda iş aktivitesi son 28 yılın en hızlı düşüşünü yaşadı.
Birleşik Krallık finans sektöründe faaliyet gösteren 83 şirketin katıldığı araştırmanın sonuçlarına göre, sektördeki işletmeler için iyimserlik Eylül 2008'den bu yana görülün en hızlı düşüşü yaşadı. Araştırmaya göre iyimserlik düzeyi son 15 çeyrektir yatay seyir izliyor veya düşüyor.
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