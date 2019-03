Araştırma: Bazı kripto borsaları işlem hacimlerini abartıyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 20 Mart () – ABD merkezli kripto para yatırım ve analitik şirketi The Tie’ın son araştırması, çeşitli kripto para birimi borsasının platformlarına daha fazla yatırımcı çekmek için "işlem hacimleri verilerini abarttıklarını" ortaya koydu.

The Tie’ın araştırmasına göre, kripto para birimleri ve borsaları hakkında bilgi almak için en sık kullanılan kaynak olan CoinMarketCap.com’da listelenen borsalar, platformlarında daha fazla yatırımcının işlem yapması için işlem hacmi rakamlarını değiştiriyor. Similar Web uygulamasını kullanarak Binance, Coinbase Pro, Gemini ve Kraken gibi borsaların internet sitelerini yapılan ziyaret sayılarının incelendiği ve borsaların iddia ettiği işlem hacmine bölündüğü araştırmada, söz konusu hacim ziyaret başına 591 dolar olarak hesaplandı.

Elde edilen rakamın, internet sitesi ziyaretleriyle çarpıldığında elde edilen işlem hacmi rakamlarıyla karşılaşılırken, BitMAX, Lbank ve ZBG gibi borsaların işlem hacmi rakamlarının değiştirildiği görüldü. Araştırmada, şu değerlendirme yer aldı:

“En büyük 100 borsanın işlem hacimlerine baktığımızda, bu borsaların yüzde 59’unun işlem hacimlerinin, Coinbase, Binance veya Kraken’de görmeyi beklediğimiz düzeylerin 10 katını bulduğunu gördük.”

The Tie’ın araştırmasıyla ilgili Binance CEO’su Changpeng Zhao şu yorumu yaptı:

“Borsalar neden işlem hacmi rakamlarıyla oynar? CoinMarketCap (CMC), ekosistemimizin en yoğun ziyaret trafiğine sahip ve bütün borsalara hakim sitesidir. CMC’de listelenmenin borsalara yeni yatırımcı çekmek gibi faydaları olabilir fakat bunu öncelikli yatırımcıların güvenlerini yok etmek pahasına yapan borsalar, genellikle ikinci kısmın önemini unutuyor.”