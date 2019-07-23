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Araştırma: Akıllı ev cihazları 2030'da "çok yaygın" olacak

İstanbul, 23 Temmuz () - CITE'ın yazılım şirketi Dassault Systemes adına gerçekleştirdiği Akıllı Ev Cihazları Anketi araştırması verilerine göre, 2030'da çok yaygın hale gelecek olan akıllı ev cihazlarının tüketicilere daha güçlü...

Araştırma: Akıllı ev cihazları 2030'da "çok yaygın" olacak

İstanbul, 23 Temmuz () - CITE'ın yazılım şirketi Dassault Systemes adına gerçekleştirdiği Akıllı Ev Cihazları Anketi araştırması verilerine göre, 2030'da çok yaygın hale gelecek olan akıllı ev cihazlarının tüketicilere daha güçlü bir güvenlik ve gözetim hissinin yanı sıra, enerji verimliliği ve uzaktan erişim imkanları tanıyacağını gösteriyor.
Kullanıcıların ev, seyahat, sağlık ve perakende alanlarındaki tüketici deneyimine dair beklentisine odaklanan anketin sonuçlarına göre, 2030 yılına gelindiğinde akıllı ev cihazları son derece yaygın olacak ve tüketicilere belirli bir güvenlik duygusu sağlayacak. Ankete katılanların  yüzde 73'ü, muhtemelen uzaktan kumandalı cihazlara, aygıtlara ve sesle çalışan cihazlara sahip olacağını düşünüyor. Katılımcıların yüzde 70'i tamamen internete bağlı akıllı ev sistemleri kullanacağını öngörürken, yüzde 66'sı ise otomatik olarak çalışan aygıtlar kullanacağını düşünüyor.
Ankete katılanların yaklaşık yarısı sanal bir ev asistanı veya robot kullanacağını öngörüyor. Diğer teknolojilere nazaran, otomatik olarak yapılandırılabilir alanların daha az yaygın olacağı düşünülüyor. 18-44 yaş arası, hane geliri 100 bin dolar üzeri ve teknolojiyi erken benimseyen kişiler, söz konusu teknolojilerden herhangi birini kullanmalarının daha muhtemel olacağını ifade ediyor.
Katılımcıların yaklaşık üçte ikisi ev teknolojisindeki gelişmelerin ilk üç faydası arasında güvenlik ve enerji verimliliği olduğunu belirtiyor. Yarısından fazlasıysa, uzaktan erişimin ve kişiselleştirmenin yüzde üç avantaj arasında olduğunu söylüyor. 18-34 yaş arası katılımcılar kişiselleştirmeye daha fazla önem verirken, 18-24 yaş grubunun yüzde 66'sı ve 25-34 yaş grubunun yüzde 63'ü, bunun ilk üç faydadan biri olduğu görüşünde.
Kişiselleştirme teknolojiyi erken benimseyenler gözünde daha önemli yüzde 23'ü bunu birinci fayda olarak değerlendiriyor.

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