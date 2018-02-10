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Araştırma: Akıl hastalıklarını tedavi etmek küresel ekonomiye katkı sağlayabilir

Deniz Kılınç / İstanbul, 10 Şubat () – Küresel Mutluluk Konseyi’nin (GHC) yürüttüğü bir araştırma, dünya genelindeki mutluluğu arttırmanın ve küresel ekonomiye katkı sağlamanın en iyi yolunun akıl hastalıklarını tedavi etmek olduğunu...

Araştırma: Akıl hastalıklarını tedavi etmek küresel ekonomiye katkı sağlayabilir

Deniz Kılınç / İstanbul, 10 Şubat () – Küresel Mutluluk Konseyi’nin (GHC) yürüttüğü bir araştırma, dünya genelindeki mutluluğu arttırmanın ve küresel ekonomiye katkı sağlamanın en iyi yolunun akıl hastalıklarını tedavi etmek olduğunu ortaya koydu.
GHC tarafından yayınlanan rapor, akıl hastalığının dünyadaki mutsuzluğun başlıca nedenlerinden biri olmasının yanında akıl hastalığı tedavilerinin net maliyetinin oldukça düşük olduğunu vurguladı. GHC araştırmacıları raporda, “Akıl hastalığından muzdarip olan kişiler diğerlerine göre daha verimsiz oluyor. Bu kişiler başarılı bir şekilde tedavi edildiğinde ise küresel anlamda iyi sonuçlar elde ediliyor ve bu kazançlar terapi ve ilaç maliyetini aşıyor” dedi.
Araştırmada en sık karşılaşılan akıl hastalıkları depresyon ve anksiyete olarak belirlenirken, küresel nüfusun yaklaşık olan çeyreğinin hayatları boyunca bu iki hastalığı deneyimlediği vurgulandı. GHC araştırmacıları ayrıca, çalışma çağındaki nüfus arasında en yaygın hastalık olarak görülmesi sebebiyle akıl hastalıklarının küresel ekonominin büyümesinde "büyük bir engel" olduğunun altını çizerek, akıl hastalıklarını tedavi etmenin ulusal geliri kişi başı yüzde 5.0 arttıracağını ortaya koydu.
Araştırma, depresyon tedavisinde harcanan her 1.0 doların küresel ekonomiye 2.5 dolar katkıda bulunacağını öngördü. Fiziksel sağlık hizmetleri maliyetlerinin dengede olduğu düşünülerek GHC araştırma kapsamında, tedavide harcanacak her 1.0 doların ekonomiye sağlayacağı 3.0 dolarla anksiyete bozuklukları tedavisinin en fazla net tasarruf gerçekleştireceğini vurguladı.

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