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Araştırma: 2017’deki ICO’ların yüzde 46’sı başarısız oldu

Deniz Kılınç / İstanbul, 23 Şubat () – Yapılan yeni bir araştırma 2017 yılında yapılan ICO’ların (Kripto Para Halka Arzı - Initial Coin Offering) yüzde 46’sının başarısız olduğunu ortaya koydu. Kapsamlı ICO takipçi kurumu Tokendata’nın...

Araştırma: 2017’deki ICO’ların yüzde 46’sı başarısız oldu

Deniz Kılınç / İstanbul, 23 Şubat () – Yapılan yeni bir araştırma 2017 yılında yapılan ICO’ların (Kripto Para Halka Arzı - Initial Coin Offering) yüzde 46’sının başarısız olduğunu ortaya koydu.
Kapsamlı ICO takipçi kurumu Tokendata’nın yayınladığı verilerde, 2017 yılındaki 902 ICO’ların 142’sinin para toplama evresinde 276’sının ise ileri evrelerde olmak üzere toplam yüzde 46’sının başarısız olduğu duyuruldu.
Veriler halen eylemde olan ICO sayısının ise daha da düşük olduğunu gösteriyor. Ek 113 ICO, ekipleri sosyal medyada iletişim kurmayı bıraktığı için ya da topluluklarının oldukça küçük olması sebebiyle projenin başarı şansı bulunmadığı için "yarı başarısız" olarak sınıflandırılırken bu durum, geçen yılki ICO’ların yüzde 59’unun kesin başarısızlık veya başarısızlık yolunda olduğunu vurguluyor.

 

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