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“Arap turizminde bu yıl hedefimiz 3 milyar dolar”

İstanbul, 19 Temmuz () - Körfez ülkeleri ile turizm ticareti yürüten SY Group CEO’su Yaser Haddad Trabzon’da otel doluluk oranlarının yüzde 95’e yükseldiğini belirtip “Arap turizminde bu yıl hedefimiz 3 milyar dolar” dedi. Haddad konuya...

“Arap turizminde bu yıl hedefimiz 3 milyar dolar”

İstanbul, 19 Temmuz () - Körfez ülkeleri ile turizm ticareti yürüten SY Group CEO’su Yaser Haddad Trabzon’da otel doluluk oranlarının yüzde 95’e yükseldiğini belirtip “Arap turizminde bu yıl hedefimiz 3 milyar dolar” dedi.

Haddad konuya ilişkin yazılı açıklamasında şunları söyledi:

“İklim şartları, doğal güzellikler ve direk uçuş imkanları ise Trabzon’un tercih edilme sebeplerinin başında geliyor.

“Geçtiğimiz yıla göre gelen turist sayısı, seçim döneminden sonra yüzde 50 arttı. Türk – Arap turizmi bu dönemde altın çağını yaşayacak.

“En az 4 kişilik gruplarla gelen Arap ailelerin sayısı 8 kişiyi bulabiliyor.

“Bir kişi otel konaklama ücretleri hariç en az 500 lira harcıyor ve bu rakam kişi başı 3 bin 5 yüz  lirayı bulabiliyor.

 “Uzungöl, Çakırgöl ve Sümela favori mekânlarını oluşturuyor. Tatil boyunca şehir merkezinde tarihi mekanları gezip bol bol alışveriş yapıp, yayla, göl ve şelale ziyaretleri gerçekleştiriyorlar.

“Geçtiğimiz yıl 2 milyar dolar katkı sağlayan Arap turizminde bul yıl ki hedefimiz 3 milyar dolar. “

Gecelik konaklama sayılarının da arttığını belirten Trabzon Real King Suit Hotel sahibi Burak Zengin, ise konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

“Direk uçuş ile gelen turistlerin konaklama sayıları diğer Avrupa ülkelerine oranla çok daha fazla.

“Avrupa ülkelerine giden turistler genelde 2 gecelik konaklama yaparken, Trabzon’da 15 geceye varan konaklamalar mevcut.

“Sezonun uzamasıyla gelen ve gelecek olan turist sayısı da arttı. Sürekli sıcak olan bir coğrafyadan gelen Arap turistler Trabzon’da gördükleri manzaraya aşık oluyorlar

“Trabzon’u en çok Suudi Arabistan ve Katar’dan gelen turistler tercih ediyor. Doğal ve tarihi mekanların büyüsüne kapılan Arap turistler, yatırımlarını da Trabzon’ da gerçekleştiriyor.”

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