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Aramco-Khurais’te 10 gün içinde tam kapasite üretime geçilecek
Saudi Aramco güney petrol bölgesi operasyonları Genel Müdürü Fahad Abdulkarim, şirketin Cumartesi günü saldırıya uğrayan petrol tesislerinden biri olan Khurais’deki üretimin Eylül ayı sonuna kadar tam kapasiteye döneceğini açıkladı. Saudi...
EKONOMİ 20.09.2019, 15:44
Saudi Aramco güney petrol bölgesi operasyonları Genel Müdürü Fahad Abdulkarim, şirketin Cumartesi günü saldırıya uğrayan petrol tesislerinden biri olan Khurais’deki üretimin Eylül ayı sonuna kadar tam kapasiteye döneceğini açıkladı.
Saudi Aramco’nun resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamaya göre bunun yanında, saldırıdan sonraki ilk 24 saatte üretimin yüzde 30’unun kurtarıldığına dikkat çekilirken, kalan çalışmalara ABD ve Avrupa’dan gönderilen ekipmanlarla devam edileceği belirtildi.
Saudi Aramco’nun resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamaya göre bunun yanında, saldırıdan sonraki ilk 24 saatte üretimin yüzde 30’unun kurtarıldığına dikkat çekilirken, kalan çalışmalara ABD ve Avrupa’dan gönderilen ekipmanlarla devam edileceği belirtildi.
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