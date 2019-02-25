Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Onlar,  polisin can dostları... Bombaların kokusunu alıyor, patlamaları önlüyorlar
Bombaların kokusunu alıyor, patlamaları önlüyorlar
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu: 101 gözaltı kararı
KKK'da FETÖ operasyonu: 101 gözaltı...
İstanbul'da yarın okullar tatil edildi
İstanbul'da yarın okullar tatil edildi
Çatalca'da fırtına bir caminin minaresinin külahını yıktı
Fırtına bir caminin minaresinin külahını...

Aramco Çin petrokimya projesinden yüzde 9.0 hisse satın aldı

Deniz Kılınç / İstanbul, 25 Şubat () – Suudi Arabistan’ın ulusal petrol ve doğalgaz şirketi Saudi Aramco, Çin’in Zhejiang eyaletindeki bir petro-kimya projesinden yüzde 9.0’luk hisse satın aldı. Çin’in Zhoushan kentinde inşa edilmesi...

Aramco Çin petrokimya projesinden yüzde 9.0 hisse satın aldı

Deniz Kılınç / İstanbul, 25 Şubat () – Suudi Arabistan’ın ulusal petrol ve doğalgaz şirketi Saudi Aramco, Çin’in Zhejiang eyaletindeki bir petro-kimya projesinden yüzde 9.0’luk hisse satın aldı.
Çin’in Zhoushan kentinde inşa edilmesi planlanan ve günlük 800 bin varil üretim kapasitesine sahip olması beklenen alanla ilgili imzalanan anlaşmanın yanında Saudi Aramco’nun ayrıca, Rongsheng Petrochemical, Juhua Group, ve Tongkun Group’la da ikinci bir anlaşma imzaladığı belirtildi. Şirketten yapılan açıklamada satın alımın miktarı belirtilmezken, Saudi Aramco’nun uzun vadede Asya’daki müşterilerine hizmet verebilmek adına söz konusu alanı petrol depolama tesisi olarak kullanacağı belirtildi.  
Saudi Aramco, Zhejiang kentinde gelecek beş yıl içinde geniş ölçekli bir perakende ağı kurma amacıyla Zhejiang Enerji ile de üçüncü bir anlaşma imzaladı. Söz konusu perakende ağı projesinin üretilen rafine edilmiş ürünlerin saklanması için Zhejiang petrokimya projesiyle entegre edileceği vurgulandı.
Şirket, Çin merkezli projeler üzerinde imzaladığı Uzlaşı Belgeleri’nin (Memoranda of Understanding / MoUs) Zheijang bölgesindeki varlığını artırma çabaları kapsamında yapıldığını açıklarken, Saudi Aramco CEO’su Amin Nasser şu değerlendirmeyi yaptı:
“Anlaşmalar, Çin piyasasına olan bağlılığımızı göstermenin yanında Asya’daki ağımızın stratejik entegrasyonunu da güçlendirecek. Söz konusu anlaşmalar, Çin ve Zhejiang bölgesiyle olan ilişkilerimizi de geliştirerek gelecekte birçok olası işbirliğinin de önünü açacak.”

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328