Aralık’ta içme sütü üretimi yüzde 8.8 arttı

İstanbul, 13 Şubat () – Aralık ayında ticari süt işletmecilerinin toplam içme süt üretimi yüzde 8.8 artışla 140 bin tonu geçti. TÜİK’in süt üretimi istatistiğine göre 2016 yılı Aralık ayında toplanan inek sütü miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.2 artışla, Kasım ayındaki 716 bin 310 tondan, 737 bin 789 tona çıktı. Aralık ayında ticari süt işletmeleri tarafından içme sütü üretimi 140 bin 890 ton olarak gerçekleşti ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8.8 arttı. İnek peyniri üretimi 54 bin 163 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.2 arttı. Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri ise 261 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22.4 azaldı. Yoğurt üretimi 90 bin 403 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.7 arttı. Ayran üretimi ise 53 bin 513 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.1 artış gösterdi. Aralık ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3.5, protein oranı ise ortalama yüzde 3.3 olarak tespit edildi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2.5 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.2 arttı. (Grafik)