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Aralık’ta en çok dolar kazandırdı

İstanbul, 10 Ocak () – Aralık ayında en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 3.37, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 4.73 oranlarıyla Amerikan Doları’nda...

Aralık’ta en çok dolar kazandırdı

İstanbul, 10 Ocak () – Aralık ayında en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 3.37, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 4.73 oranlarıyla Amerikan Doları’nda gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından euro yüzde 0.92 oranında reel getiri sağladı. Buna karşılık BIST 100 endeksi yüzde 1.51, mevduat faizi yüzde 2.18, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 3.53 ve külçe altın yüzde 3.65 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise Euro yüzde 2.25 oranında reel getiri sağlarken, BIST 100 endeksi yüzde 0.21, mevduat faizi yüzde 0.90, DİBS yüzde 2.26 ve külçe altın yüzde 2.38 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Amerikan Doları üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11.33, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 13.78 oranıyla yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7.94, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5.91 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre Amerikan Doları; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12.52, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 14.47 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6.65, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5.04 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri külçe altında gerçekleşti

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17.67, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 19.20 oranında yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağladı. Diğer taraftan, BIST 100 Endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5.31, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 4.08 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

 

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