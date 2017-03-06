Araç kiralama sektörünün büyüklüğüt 23 milyar lirayı aştı

İstanbul, 6 Mart () – Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği’nin (TOKKDER) raporuna göre operasyonel araç kiralama sektörü 2016 yılında 147 bin adet yeni aracı filosuna katarak toplamda 330 bin 600 araca ve 23 milyar liralık operasyonel büyüklüğe ulaştı.

ALD Automotive Satış ve Pazarlama Direktörü Berk Mumcu, TOKKDER’in raporuyla ilgili açıklamasında 2017 yılı toplam pazarda yüzde 15’lik bir düşüş beklendiğinin, düşüşün perakende satışlardan oluşacağını ve filo pazarının büyümeye devam edeceğini söyledi. ÖTV zamlarından dolayı kurumların araç kiralamaya olan taleplerinin artacağını belirten Mumcu, 2016 yılı içerisinde ekonomik dalgalanmalardan büyüyerek çıktıklarını ve 2017 yılında yüzde 15 büyümeyi hedeflediklerini açıkladı.

2016 yılında yaklaşık 10 milyar 885 milyon TL’lik yeni araç yatırımı yapan Türkiye operasyonel kiralama sektörünün aktif büyüklüğü 23 milyar lirayı aştığını belirten Mumcu, 2016 yılında yaklaşık 4 milyar 950 milyon lira KDV, MTV ve ÖTV ödeyerek ülke ekonomisine yaptığı katkıyı sürdürdüğünü anlattı ve ekledi:

“TOKKDER’in 2016 yılı raporuna göre 2016 yılında 23 milyar liralık yeni araç yatırımı yapan operasyonel kiralama sektörü, Avrupa’da olduğu gibi Türkiye’de de büyüme gösterdi. Operasyonel araç kiralama pazarındaki serüvenine 2005 yılında başlayan ALD Automotive, 2016 yılının sonunda 15 bin adetin üzerinde araç filosuna ulaştı. ALD Automotive olarak Societe General’e dayanan finansman gücümüz sayesinde, ülkemizde yaşanan ekonomik dalgalanmalardan hemen hemen hiç etkilenmeyerek sektörle orantılı büyüme sağladık. Sektörün ve yerli araç üreticilerinin beklediği ticari araçların kiralanmasının önünün açılması durumunda sektör daha da büyüyecektir. 2017 yılında yapılan zamlardan dolayı özellikle KOBİ’lerin araç satın almak yerine uzun dönem kiralamaya yöneleceklerlerdir.” (Fotoğraflı)