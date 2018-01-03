"Ara malı fiyatlarındaki artış enflasyonu hareketlendiriyor"

İSTANBUL, () - ENFLASYONU hareketlendiren temel sebebin ara malı fiyatlarındaki artış olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Alçın, "Bu sene içerisinde ara malı fiyatlarındaki artış yüzde 20,75 düzeyine kadar çıkmış durumda. Enflasyon, ekonomi açısından temel göstergedir; nasıl ki kan testlerinden sağlığımıza yönelik birçok şeyi anlayabiliyorsak, enflasyon oranı üzerindeki hareketten de ekonominin genel yapısını anlayabiliyoruz. Küresel riskleri de göz önünde bulundurduğumuzda 2018 yılının Türkiye ekonomisi açısından hareketli geçeceğini söyleyebiliriz" dedi.

Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. 2017 yılının enflasyonu yüzde 11,92 olarak gerçekleşti. Prof. Dr. Sinan Alçın, 2017 yılının açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Enflasyonu yukarı doğru çeken asıl unsurun ara malı fiyatları olduğunu belirten Prof. Dr. Alçın, "2017 yılı içerisinde ara malı fiyatlarındaki artış yüzde 20,75 düzeyine kadar çıkmış durumda. Bunun iki sebebi var; bir tanesi petrol fiyatlarındaki artış ki, hemen ara malı fiyatlarını artırıyor. İkincisi de döviz kurundaki artış eğilimi. 2018 yılı sonu itibarıyla kurun 4,25 civarında olmasını bekliyorum. Bu da özellikle maliyet baskısını yıl içerisinde artıracak gibi duruyor" diye konuştu.

"BİZDEKİ ENFLASYON TALEP ÇEKİŞLİ OLMAKTAN, MALİYET İTİŞLİ OLMAYA YÖNELDİ"

Yurt içi üretici fiyat endeksindeki artışın yüzde 15,75 düzeyine çıkmasının enflasyon için riskli bir durum olduğunu kaydeden Prof. Dr. Alçın, şunları söyledi:

"Kasım ayındaki enflasyon yüzde 13 seviyesindeydi; hafif gerileme var, ancak riskli olan durum yurt içi üretici fiyat endeksindeki artış. Yüzde 15,75 düzeyine kadar çıkmış durumda olan ÜFE, enflasyon için çok büyük bir problem teşkil ediyor. Nedeni şu ki; bizdeki enflasyon son 2-3 yıl içerisinde ağırlıklı olarak talep çekişli olmaktan, maliyet itişli olmaya doğru yönelmiş durumda."

"GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI YÜZDE 8,26"

Gelişmekte olan ülkelerle Türkiye arasında enflasyonda makasın açıldığını belirten Prof. Dr. Alçın, "Bu ülkelerde son 4-5 yıl içerisinde enflasyon oranlarında ciddi bir gerileme var. Türkiye ise bu noktada ters yönlü ayrışıyor. Enflasyonda hızlı bir artış trendine erişti. Şu an gelişmekte olan ülkelerle Türkiye arasında enflasyon farkı yüzde 8,26'ya kadar çıkmış durumda. Bu çok ciddi bir risk, çünkü özellikle uluslararası sermeye hareketi açısından baktığımızda, enflasyon oranının bu kadar yüksek olması Türkiye'deki kazanç iştahını azaltıyor. Dolayısıyla da faizlerde artış beklentisi yaratıyor" dedi.

"2019 SEÇİMLERİ BÜTÇE AÇIĞINA SEBEP OLACAK"

2019 yılı seçimlerinin ve bu seçimlere dönük hazırlıkların yapılacak olmasının bütçe açığına yol açabileceğini ifade eden Prof. Dr. Alçın, "Bu da hazine borçlanması anlamına gelir, hazine borçlanması da faiz üzerinde baskı yaratıyor. Ayrıca FED'in yıl içerisinde yapmayı planladığı üç faiz artışı var. Bu etkenleri üst üste yığdığımızda, bu ayki Para Piyasası Kurulu’nda faiz artışı olmasa bile yıl içerisinde faiz artışını görebileceğimiz sonucunu yaratır. Bu da yatırımcılar açısından maliyetler üzerinde ciddi risk alanı oluşturur" diye konuştu.

"GIDADAKİ ARTIŞ, 3 AY İÇERİSİNDE AŞAĞI YÖNLÜ HAREKET EDER"

Gıdadaki hareketlenmenin mevsimsel olduğunu aktaran Prof. Dr. Alçın, "Özellikle 2016 yılında gıda bazlı önemli bir enflasyon artışı yaşadık. Son bir yıl içerisinde o etki giderilmiş durumda. Gıdadaki artış önümüzdeki 3 ay içerisinde aşağı yönlü hareket edecek diyebiliriz. Patlıcan, biber gibi çeşitli ürünlerde sıçrama olabilir ama toplam ortalamaya baktığımızda bu ürünlerin fiyatlarındaki artışın genel olarak gıda fiyatı artışını çok fazla yukarıya hareketlendirmeyeceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

(FOTOĞRAF)