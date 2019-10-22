banner314

banner325

Son Dakika

Ar-Ge merkezinde en çok kadın çalışan şirket Aselsan

Efecan Kalafatoğlu / İstanbul, 22 Ekim () -  Aselsan 849 kadın çalışanı ile Ar-Ge merkezinde en çok kadının çalıştığı şirket oldu. Turkishtime tarafından 2013’ten bu yana hazırlanan "Ar-Ge 250 Araştırması"nın kapsamında bu yıl...

EKONOMİ 22.10.2019, 17:42
Ar-Ge merkezinde en çok kadın çalışan şirket Aselsan

Efecan Kalafatoğlu / İstanbul, 22 Ekim () -  Aselsan 849 kadın çalışanı ile Ar-Ge merkezinde en çok kadının çalıştığı şirket oldu. Turkishtime tarafından 2013’ten bu yana hazırlanan "Ar-Ge 250 Araştırması"nın kapsamında bu yıl Ar-Ge merkezinde en fazla kadın uzman istihdam eden şirketler de belirlendi.^
Ar-Ge merkezinde çalışan kadın personel sayısında Türkiye’nin lideri Aselsan oldu. Aselsan’ın Ar-Ge merkezinde 849 kadın personel görev yapıyor. Aselsan’ı 458 kadın Ar-Ge uzmanıyla Tusaş, 364 kadın personel ile de Turkcell izliyor.
Kadın Ar-Ge Uzmanı sayısına göre İlk 10’da yer alan firmalar şu şekilde;
                                                                                 Ar-Ge merkezinde
                                                                                     çalışan kadın
Firma Unvanı                                                              personel sayısı
1. Aselsan Elektronik Sanayi Ticaret A.Ş.                           849
2. Tusaş – Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.                 458
3. Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme A.Ş.               364
4. Ford Otomotiv A.Ş.                                                          307
5. Arçelik A.Ş.                                                                      268
6. Havelsan – Hava Elektronik Sanayi ve Tic. A.Ş.             247
7. Roketsan Roket Sanayi ve Tic A.Ş.                                 231
8. Netaş Telekominikasyon A.Ş.                                          221
9. Simens Türkiye San. Ve Tic. A.Ş.                                    178
10. Logo Yazılım San. Ve Tic. A.Ş.                                      167

Yorumlar (0)
19°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 22 Ekim 2019
İmsak 05:52
Güneş 07:17
Öğle 12:54
İkindi 15:51
Akşam 18:20
Yatsı 19:40
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 8 17
2. Trabzonspor 8 15
3. Fenerbahçe 8 14
4. Başakşehir 8 14
5. Malatyaspor 8 13
6. Galatasaray 8 13
7. Sivasspor 8 12
8. Konyaspor 8 12
9. Gaziantep FK 8 11
10. Antalyaspor 8 11
11. Göztepe 8 9
12. Beşiktaş 8 9
13. Ankaragücü 8 9
14. Denizlispor 8 8
15. Kasımpaşa 8 8
16. Çaykur Rizespor 8 8
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Kayserispor 8 4
Takımlar O P
1. Hatayspor 8 17
2. Akhisar Bld.Spor 8 16
3. Fatih Karagümrük 8 15
4. Altay 8 15
5. Ümraniye 8 14
6. Keçiörengücü 8 14
7. Balıkesirspor 8 13
8. Bursaspor 8 12
9. İstanbulspor 8 11
10. Erzurum BB 8 11
11. Adana Demirspor 8 10
12. Menemen Belediyespor 8 8
13. Adanaspor 8 7
14. Osmanlıspor 8 7
15. Altınordu 8 5
16. Boluspor 8 5
17. Giresunspor 8 5
18. Eskişehirspor 8 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 9 25
2. Man City 9 19
3. Leicester City 9 17
4. Chelsea 9 17
5. Arsenal 9 15
6. Crystal Palace 9 14
7. Tottenham 9 12
8. Burnley 9 12
9. Sheffield United 9 12
10. Bournemouth 9 12
11. West Ham 9 12
12. Aston Villa 9 11
13. Wolverhampton 9 11
14. M. United 9 10
15. Everton 9 10
16. Brighton 9 9
17. Southampton 9 8
18. Newcastle 9 8
19. Norwich City 9 7
20. Watford 9 4
Takımlar O P
1. Barcelona 9 19
2. Real Madrid 9 18
3. Granada 9 17
4. Real Sociedad 9 16
5. Atletico Madrid 9 16
6. Sevilla 9 16
7. Villarreal 9 14
8. Athletic Bilbao 9 13
9. Getafe 9 13
10. Valencia 9 13
11. Levante 9 11
12. Real Valladolid 9 11
13. Osasuna 9 11
14. Deportivo Alaves 9 11
15. Mallorca 9 10
16. Eibar 9 9
17. Celta de Vigo 9 9
18. Real Betis 9 9
19. Espanyol 9 5
20. Leganés 9 2