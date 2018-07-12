Ar-Ge faaliyetleri için harcama 2017 yılında yüzde 17.5 arttı

İstanbul, 12 Temmuz () - Merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge faaliyetleri için gerçekleştirilen harcama, 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 17.5 artışla 10.7 milyar liraya yükseldi.

Bu sonuca göre 2017 yılı merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge faaliyetleri için gerçekleştirilen harcamaların gayrisafi yurtiçi hasıla içindeki oranı da yüzde 0.29'dan yüzde 0.34'e, merkezi yönetim bütçe harcamaları içerisindeki payı da yüzde 1.14'ten, yüzde 1.4'e çıktı.

Bütçe başlangıç ödenekleri esas alınarak yapılan tahmini sonuçlara göre ise 2018 yılı merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge için tahsis edilen başlangıç ödeneği de, 8 milyar 174 milyon liradan 12 milyar 950 milyon liraya yükseldi oldu.

Ar-Ge faaliyetlerine yönelik vergi indirim ve istisnalarının toplamı da, 2016 yılındaki 2 milyar 141 milyon liradan, 2017 yılında 2 milyar 871 milyon liraya çıktı.

Merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge için ayrılan başlangıç ödenekleri sosyo-ekonomik hedeflere göre [Bilimsel Programların ve Bütçelerin Analizi ve Karşılaştırılması Sınıflaması (NABS)] sınıflandırıldığında, 2018 yılı için ödenekler;

- yüzde 41.2'si genel bilgi gelişimine,

- yüzde 28.5'i savunmaya,

- yüzde 7.7'si endüstriyel üretim ve teknolojiye,

- yüzde 5.0'i eğitime,

- yüzde 4.0'ü ulaşım, telekomünikasyon ve diğer altyapılara ayrıldı.