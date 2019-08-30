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Apple’ın yıllık lansman toplantısı 10 Eylül’de yapılacak
Apple, yıllık lansman toplantısını 10 Eylül’de ABD’nin Kaliforniya eyaletinin Cupertino kentindeki Steev Jobs Salonu’nda yapılacağını açıkladı. Apple’ın üç yeni iPhone modelini tanıtmasının beklendiği toplantıda, Apple’ın...
EKONOMİ 30.08.2019, 08:23
Apple, yıllık lansman toplantısını 10 Eylül’de ABD’nin Kaliforniya eyaletinin Cupertino kentindeki Steev Jobs Salonu’nda yapılacağını açıkladı.
Apple’ın üç yeni iPhone modelini tanıtmasının beklendiği toplantıda, Apple’ın oyun servisi Apple Arcade ve internet yayını hizmeti olan Apple TV+ ile ilgili bilgiler de verilmesi bekleniyor.
Yeni iPhone modelleri iPhone 11 ve iki pro versiyonunda Apple’ın yeni işlemcisi A13’ün kullanılacağı iddia edildi.
Apple’ın üç yeni iPhone modelini tanıtmasının beklendiği toplantıda, Apple’ın oyun servisi Apple Arcade ve internet yayını hizmeti olan Apple TV+ ile ilgili bilgiler de verilmesi bekleniyor.
Yeni iPhone modelleri iPhone 11 ve iki pro versiyonunda Apple’ın yeni işlemcisi A13’ün kullanılacağı iddia edildi.
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