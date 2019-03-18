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Apple’ın Çinli tedarikçileri ilk kez ABD’li tedarikçilerini geçti

Deniz Kılınç / İstanbul, 18 Mart () – ABD merkezli teknoloji devi Apple’ın Çinli tedarikçileri ilk kez ABD ve Japonyalı tedarikçileri geride bıraktı. Nikkei Asian Review’da yer alan habere göre, Apple’ın Çin ve Hong Kong’lu tedarikçileri ABD...

Apple’ın Çinli tedarikçileri ilk kez ABD’li tedarikçilerini geçti

Deniz Kılınç / İstanbul, 18 Mart () – ABD merkezli teknoloji devi Apple’ın Çinli tedarikçileri ilk kez ABD ve Japonyalı tedarikçileri geride bıraktı.
Nikkei Asian Review’da yer alan habere göre, Apple’ın Çin ve Hong Kong’lu tedarikçileri ABD merkezli tedarikçileri geçmesine rağmen, şirketin en büyük bileşen kaynağı Tayvan’daki tedarikçilerinin gerisinde kaldı. Nikkei’nin yıllık tedarikçi listesi araştırması, Çin merkezli tedarikçilerin Apple’ın toplam 200 tedarikçisinin yüzde 41’ini, ABD’li tedarikçilerin de yüzde 32’sini oluşturduğunu ortaya koydu.
Ürünleri için en yüksek kalite malzeme talebiyle tanınan Apple’ın Çinli tedarikçi sayısındaki artışın, Çin’deki hızlı teknolojik gelişme olduğu belirtilirken, aynı zamanda Pekin ve Washington yetkililerinin dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında bir ticari anlaşmaya varacağı beklentilerinin de söz konusu durumda etkili olduğu vurgulandı. ABD Başkanı Donald Trump, ticari görüşmelerin iyi ilerlediğini ve ekibinin gelecek haftalarda söz konusu durumda varılan kararı açıklayacağını söylemişti.
Apple hisseleri açılış öncesinde yüzde 0.26 yükseldi.

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