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Apple yeni iPad Air ve iPad mini modellerini tanıttı

Deniz Kılınç / İstanbul, 18 Mart () – ABD merkezli teknoloji devi Apple, Pazartesi günü yeni iPad Air ve iPad mini tablet modellerini tanıttı. Şirketin basın açıklamasında, tanıtılan 10.5 inç (26.6 santimetre) iPad Air modelinin A12 biyonik...

Apple yeni iPad Air ve iPad mini modellerini tanıttı

Deniz Kılınç / İstanbul, 18 Mart () – ABD merkezli teknoloji devi Apple, Pazartesi günü yeni iPad Air ve iPad mini tablet modellerini tanıttı.
Şirketin basın açıklamasında, tanıtılan 10.5 inç (26.6 santimetre) iPad Air modelinin A12 biyonik çipe sahip olduğu ve “performansı yüzde 70, grafik kabiliyeti iki kart arttırılmış” Apple Pencil desteği bulunduğu açıklandı. Ek olarak, iPad Air modelinde True Tone teknolojisinin kullanıldığı geliştirilmiş Retina ekranı bulunduğu belirtildi.
iPad Air modelinin yanında 7.9 inç (20 santimetre) iPad mini’de de A12 biyonik çip kullanıldığı ve böylece “performansın üç kat, grafiklerin de dokuz kat” güçlendiğine dikkat çekildi. Açıklamaya göre, iPad modellerinin arasındaki en yüksek piksel yoğunluğuna sahip olan iPad mini “bütün ayarlarda üç boyutlu bir görsel deneyim” sunuyor.
Yeni iPad modelleri Pazartesi günü sipariş edilebilecek ve gelecek hafta da mağazalarda yer alacak.

 

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