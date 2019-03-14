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Apple yapay zeka startupı Laserlike’ı satın aldı

Deniz Kılınç / İstanbul, 14 Mart () – ABD merkezli teknoloji devi Apple, eski Google mühendislerinin kurduğu makine öğrenimi startupı Laserlike’ı satın aldı. Apple’dan bir yetkili satın alımı onaylarken, Laserlike’ın Apple bünyesine...

Apple yapay zeka startupı Laserlike’ı satın aldı

Deniz Kılınç / İstanbul, 14 Mart () – ABD merkezli teknoloji devi Apple, eski Google mühendislerinin kurduğu makine öğrenimi startupı Laserlike’ı satın aldı.
Apple’dan bir yetkili satın alımı onaylarken, Laserlike’ın Apple bünyesine katılması Siri sanal asistan gibi Apple’ın yapay zeka çalışmaları için önemli bir gelişme olarak görüldü. Yapay zeka çözümleri üzerinde çalışan Laserlike, kullanıcıların alışkanlıklarını ölçen ve öğrenen algoritmalara sahip oluşturduğu kişiselleştirilmiş arama motoruyla kullanıcılara ilgi alanları doğrultusunda içerik sunuyor.
Söz konusu satın alımın yanında ayrıca Apple yeni yayın uygulamasını 25 Mart’ta düzenlenecek bir basın toplantısında tanıtacağını duyurdu. Söz konusu etkinliğin Kaliforniya’daki Steve Jobs Tiyatrosu’nda yapılacağı belirtilirken, CNBC’de yer alan bir haber Apple’ın söz konusu yayın uygulaması için iPhone ve iPad kullanıcılarına ücretsiz erişim sunacağını ve uygulamanın Netflix ve Hulu’yu kapsamayacağını öne sürdü.
CNBC’de yer alan haber ayrıca, Apple’ın etkinlikte yeni bir yazılım tanıtabileceği ve bu yazılımın iPad Pro’nun bir üst modeli olabileceği belirtildi. Ek olarak, şirketin iPad mini modeli ve kablosuz şarj kabına sahip yeni AirPod’ları da tanıtabileceği ileri sürüldü.
 

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