Apple Intel’in modem birimini satın almak için görüşürüyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 12 Haziran () - ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, yarı iletken üreticisi Intel’in modem birimini satın almak için görüşmelerini sürdürüyor.

The Information’ın konuyla ilgili bilgisi olan kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Intel modem birimini parçalar halinde satmayı değerlendiriyor. Intel’in Almanya’daki çip üreticisi Infineon’un modem operasyonlarını satın almasının ardından Apple’ın Intel’in söz konusu modem biriminin en güçlüsü olarak değerlendirilen Almanya’daki birimiyle ilgilendiği belirtildi. Olası anlaşmanın Apple’ın kendi cihazlarına özel bir modem oluşturma planlarını destekleyeceğine dikkat çekilirken, iki şirket arasındaki görüşmelerin geçen yıldan bu yana devam etmesi ve henüz sonuçlanmaması sebebiyle söz konusu anlaşmanın başarısız olabileceği vurgulandı.

The Wall Street Journal’da geçen ay yayınlanan bir haberde, Apple’ın Intel’in modem biriminin bazı parçalarını satın almak için görüşmelere başladığını, ancak, söz konusu görüşmelerin Apple’ın yarı iletken üreticisi Qualcomm’la telif hakkı anlaşmasına varmasıyla sona erdiği belirtilmişti.