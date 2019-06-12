Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi...
ABD'den İran'ın en büyük petrokimya şirketine yaptırım
ABD'den İran'a yaptırım
Yıldırım'dan ortak yayın açıklaması; Uğur Dündar'ı tercih ederim
inali Yıldırım'ın canlı yayın tercihi...
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı 
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev...

Apple Intel’in modem birimini satın almak için görüşürüyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 12 Haziran () -  ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, yarı iletken üreticisi Intel’in modem birimini satın almak için görüşmelerini sürdürüyor. The Information’ın konuyla ilgili bilgisi olan kaynaklardan edindiği...

Apple Intel’in modem birimini satın almak için görüşürüyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 12 Haziran () -  ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, yarı iletken üreticisi Intel’in modem birimini satın almak için görüşmelerini sürdürüyor.
The Information’ın konuyla ilgili bilgisi olan kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Intel modem birimini parçalar halinde satmayı değerlendiriyor. Intel’in Almanya’daki çip üreticisi Infineon’un modem operasyonlarını satın almasının ardından Apple’ın Intel’in söz konusu modem biriminin en güçlüsü olarak değerlendirilen Almanya’daki birimiyle ilgilendiği belirtildi. Olası anlaşmanın Apple’ın kendi cihazlarına özel bir modem oluşturma planlarını destekleyeceğine dikkat çekilirken, iki şirket arasındaki görüşmelerin geçen yıldan bu yana devam etmesi ve henüz sonuçlanmaması sebebiyle söz konusu anlaşmanın başarısız olabileceği vurgulandı.
The Wall Street Journal’da geçen ay yayınlanan bir haberde, Apple’ın Intel’in modem biriminin bazı parçalarını satın almak için görüşmelere başladığını, ancak, söz konusu görüşmelerin Apple’ın yarı iletken üreticisi Qualcomm’la telif hakkı anlaşmasına varmasıyla sona erdiği belirtilmişti.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328