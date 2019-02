Apple Facetime uygulamasındaki hatayı düzeltti

Mahmut Can Emir / İstanbul, 8 Şubat () – Apple, Facetime uygulamasındaki, izin verilmiş kişilerin ortam seslerini dinlemesine sebep olan hatayı, yayınladığı son güncelleme ile düzeltti.

Apple, geçtiğimiz hafta yaptığı yazılı açıklamada, 14 yaşında bir kullanıcının konuşmaya katılmayan kişilerin bulunduğu oramların seslerini duyabildiğini farketmesiyle keşfedilen hatanın düzeltileceğini duyurmuştu.

Hatanın farkedilmesinden sonra New York Başsavcısı Letitia James ve New York Valisi Andrew Cuomo, hatanın oluşmasının ve farkedilmesinin neden bu kadar uzun sürdüğünün araştırılacağını açıkladılar.

Diğer yandan ABD Temsilciler Meclisi, hata ile ilgili olarak Apple CEO’su Tim Cook’a yazarak, şirketin bu hatayı ne zaman keşfettiğini ve hatanın kullanıcıların mahremiyetini ne derece ihlal ettiğini açıklamasını istedi.