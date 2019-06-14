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Apple CEO'su Tim Cook Trump ile ticaret gerilimini görüştü

İstanbul, 14 Haziran () - Apple CEO'su Tim Cook, ABD Başkanı Donald Trump ve kızı ve danışmanı Ivanka Trump ile Beyaz Saray'da bir araya gelerek Çin ile ticari gerilimi ele aldı. Ivanka Trump'ın da yaptığı açıklamaya göre, Cook'un ziyareti,...

Apple CEO'su Tim Cook Trump ile ticaret gerilimini görüştü

İstanbul, 14 Haziran () - Apple CEO'su Tim Cook, ABD Başkanı Donald Trump ve kızı ve danışmanı Ivanka Trump ile Beyaz Saray'da bir araya gelerek Çin ile ticari gerilimi ele aldı.
Ivanka Trump'ın da yaptığı açıklamaya göre, Cook'un ziyareti, ülkenin önde gelen şirketlerinin CEO'larının oluşturduğu Amerikan İşgücü Politikası Danışma Kurulu (American Workforce Policy Advisory Board) üyeliği çerçevesinde gerçekleşti.
Ivanka Trump'ın açıklamasının ardından bir açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Judd Deere, "Başkan Trump, Cook ile ticaret, ABD yatırımları ve göç konularını görüştü" dedi.
Analistler, Cook'un, Amerikan İşgücü Politikası Danışma Kurulu üyesi olarak yaptığı ziyaretin, Trump'ın Çin'in yaklaşık 300 milyar dolarlık ürünün ithalatında da ek gümrük vergisi uygulayabileceğini açıklamasının ardından yapıldığına dikkat çekiyor.
 

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