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Apple Airpods kulaklıklarının yeni modelini piyasaya sürdü

Deniz Kılınç / İstanbul, 20 Mart () – ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, kablosuz kulaklıkları Airpods’un yeni modelini piyasaya sürdü. Apple Küresel Pazarlama Başkanı Yardımcısı Phil Schiller, şu açıklamayı yaptı: “Dünyanın...

Apple Airpods kulaklıklarının yeni modelini piyasaya sürdü

Deniz Kılınç / İstanbul, 20 Mart () – ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, kablosuz kulaklıkları Airpods’un yeni modelini piyasaya sürdü.
Apple Küresel Pazarlama Başkanı Yardımcısı Phil Schiller, şu açıklamayı yaptı:
“Dünyanın en iyi kablosuz kulaklıkları, yeni Airpods modeliyle daha da iyi oldu. Yeni Airpods modeli, Apple tasarımı olan H1 çipiyle bir saat daha fazla konuşma süresi, daha hızlı bağlantılar ve elleri kullanmadan ‘Hey Siri’ özelliğini aktive edebilme özelliklerini sunarken, yeni kablosuz şarj kılıfı da kullanıcılara kolaylık sağlıyor.”
Şirket açıklamasında yeni Airpods modellerinin Çarşamba gününden itibaren internet üzerinden sipariş edilebileceği ve gelecek hafta Apple Mağazaları’nda da satışına başlanacağı belirtildi. Açıklamada ayrıca müşterilerin standart şarj kılıflı kulaklık modelini 159 dolardan, kablosuz şarj kılıflı modelini de 199 dolardan satın alabileceği yer aldı.
Teknoloji devi, Airpods kulaklıkları ilk kez 2016’da piyasaya sürmüştü.

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