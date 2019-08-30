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Apollo ve Athene GE Capital'in kredi birimini satın aldı
ABD merkezli özel sermaye şirketleri Apollo Global Management ve Athene Holding, General Electric'in finansal hizmetler bölümü GE Capital'in havacılık sektöründeki kredilendirme birimini satın aldı. Şirketlerin yaptığı ortak açıklamada,...
EKONOMİ 30.08.2019, 15:59
ABD merkezli özel sermaye şirketleri Apollo Global Management ve Athene Holding, General Electric'in finansal hizmetler bölümü GE Capital'in havacılık sektöründeki kredilendirme birimini satın aldı.
Şirketlerin yaptığı ortak açıklamada, Apollo’nun PK AirFinance’e ait uçak kiralama platformunu satın alacağı ve Athene'in GE Capital’in Havacılık Servisi'nden (GECAS) PK AirFinance'in mevcut kredi portföyünü alacağı duyuruldu; ancak, bu satın alma işlemlerinin ücreti konusunda bilgi verilmedi.
GE Capital Başkan ve CEO’su Alec Burger, bu satışın GE Capital’in küçülme stratejisi olduğunu ve 2019’da varlıklarından 10 milyar dolar azaltma hedefinin yarısını tamamladıklarını belirtti.
Şirketlerin yaptığı ortak açıklamada, Apollo’nun PK AirFinance’e ait uçak kiralama platformunu satın alacağı ve Athene'in GE Capital’in Havacılık Servisi'nden (GECAS) PK AirFinance'in mevcut kredi portföyünü alacağı duyuruldu; ancak, bu satın alma işlemlerinin ücreti konusunda bilgi verilmedi.
GE Capital Başkan ve CEO’su Alec Burger, bu satışın GE Capital’in küçülme stratejisi olduğunu ve 2019’da varlıklarından 10 milyar dolar azaltma hedefinin yarısını tamamladıklarını belirtti.
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