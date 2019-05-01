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API stok raporunun ardından petrol fiyatları düştü

Deniz Kılınç / İstanbul, 1 Mayıs () – Amerikan Petrol Enstitüsü’nün (API) ABD’de ham petrol stoklarının yükseldiğini duyurmasının ardından petrol fiyatları düştü. API’dan yapılan açıklamada petrol stoklarının 6.8 milyon varil...

API stok raporunun ardından petrol fiyatları düştü

Deniz Kılınç / İstanbul, 1 Mayıs () – Amerikan Petrol Enstitüsü’nün (API) ABD’de ham petrol stoklarının yükseldiğini duyurmasının ardından petrol fiyatları düştü.
API’dan yapılan açıklamada petrol stoklarının 6.8 milyon varil artışla 466.4 milyon varile yükseldiği duyurulurken, yatırımcılar ayrıca ABD piyasaları açılışı öncesinde açıklanacak olan Enerji Bilgi İdaresi Başkanlığı (EIA) raporunu bekliyor.
Dünya genelinde süren 1 Mayıs kutlamaları nedeniyle petrol piyasalarındaki işlem hacimlerinde düşük rakamlar görüldü.
Gelişmelerin ardından WTI TSİ 12:26’da varil başına 63.52 doları gördükten sonra yüzde 0.66 düşüşle 63.49dolara, Brent ham petrolü de 71.95 doları gördükten sonra yüzde 00.24 düşüşle 71.89 dolardan işlem gördü.

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