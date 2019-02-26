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AP / Verhofstadt gümrük vergileri nedeniyle Trump’ı eleştirdi

Deniz Kılınç / İstanbul, 26 Şubat () – Avrupa Parlamentosu üyesi ve Avrupa İçin Liberal ve Demokrat İttifakı (ALDE) Lideri Guy Verhofstadt, ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrpa Birliği’ni ek gümrük vergileriyle tehdit etmesini eleştirdi...

AP / Verhofstadt gümrük vergileri nedeniyle Trump’ı eleştirdi

Deniz Kılınç / İstanbul, 26 Şubat () – Avrupa Parlamentosu üyesi ve Avrupa İçin Liberal ve Demokrat İttifakı (ALDE) Lideri Guy Verhofstadt, ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrpa Birliği’ni ek gümrük vergileriyle tehdit etmesini eleştirdi ve iki tarafa da olası bir ABD-AB ticari savaşının önlenmesi çağrısı yaptı.
Verhofstadt Twitter’dan yaptığı paylaşımda şu değerlendirmeyi yaptı:
“Trumo’ın AB’deki dostlarına olan mesajı nedir? ‘Ek gümrük vergileriyle canınıza okuyacağız’. Müttefiklere bu şekilde davranılmaz! Özgürlük ve demokrasinin gerçek düşmanları Rusya ve Çin’in avantajına olacak olası bir ABD-AB ticari savaşının önlenmesi için gereke bütün önlemler alınmalıdır.”
Trump, Pazartesi günü AB’yi ABD’den ithal edilen arabalara “yüksek gümrük vergisi” uygulamayla suçlamış ve AB’nin ticari görüşmeler için bir araya gelmeyi kabul etmemesi durumunda AB’ye daha sert gümrük vergileri uygulayacağını söylemişti. Trump, ABD yetkilileriyle yaptığı bir görüşmede, “AB, dünyadaki en zorlu taraflardan biri, hatta bazı açılardan Çin’den bile zorlu olabilir. Biz de onlara, ‘Sizinle görüşmeliyiz, fakat siz görüşmek istemiyorsanız ek gümrük vergileriyle canınıza okuyacağız’ dedik.”

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