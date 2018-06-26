Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASALAR – Dolar 4.68, euro 5.48 ve sterlin de 6.22 lirada
Dolar 4.68, euro 5.48 ve...
Petrol fiyatları Libya ithalatı endişeleriyle arttı
Petrol fiyatları Libya ithalatı endişeleriyle...
Meslek Lisesi Öğrencilerine 'Bedelli' veya 'Kısa Dönem Askerlik' ...
Meslek Lisesi Öğrencilerine 'Bedelli' veya...
İnce ve Karamollaoğlu, Erdoğan'ı tebrik etti
İnce ve Karamollaoğlu, Erdoğan'ı tebrik...

AP ve AK Avrupa Vatandaşları Girişimi'ni görüşmeye başlıyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 26 Haziran () – Avrupa Konseyi (AK), Avrupa Vatandaşları Girişimi’nin daha kullanıcı dostu hale getirilmesi ve etkisini artırmak için Avrupa Parlamentosu’yla (AP) görüşmeler başlatmaya hazırlanıyor. Konsey,...

AP ve AK Avrupa Vatandaşları Girişimi'ni görüşmeye başlıyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 26 Haziran () – Avrupa Konseyi (AK), Avrupa Vatandaşları Girişimi’nin daha kullanıcı dostu hale getirilmesi ve etkisini artırmak için Avrupa Parlamentosu’yla (AP) görüşmeler başlatmaya hazırlanıyor.
Konsey, girişime katılımı artırmak ve girişimin etkisini artırmak amacıyla 26 Haziran tarıhinde yeni düzenlemeler önerdi.
Bulgaristan Başbakan Yardımcısı Ekaterina Zaharieva, "Vatandaşların, Avrupa Birliği’nin dikkatini çekebilmek için seslerini duyurmalılar" dedi ve ekledi:
“Avrupa Vatandaşları Girişimi herkese bir değişim yaratma fırsatı sunuyor. Üye devletler bu önemli aracın kolay kullanılabilir ve etkili olması için çalışıyorlar.”
Konsey’in, müzakerelerde komisyonun şu önerileri desteklediği duyuruldu:
- Üye devletler için iletişim noktaları oluşturmak ve bir çevrimiçi bir dayanışma platformu oluşturmak dahil olmak üzere, organizatörleri bilgilendirmek ve yardım etmek,
- Farklı girişimlerin kısmi katılımını sağlamak
- Organizatörlere, 12 aylık kontrat sürecinin başlangıç tarihini seçme şansı tanımak,
- İmza toplamak için çevrimiçi bir platform oluşturmak,
- AB vatandaşlarına hangi ülkede yaşadıklarına bakılmaksızın, istediği girişimi destekleme şansı vermek,
-  İnceleme aşamasını genişletmek ve başarılı girişimler için daha kapsamlı bir açık duruşma düzenlemek.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325