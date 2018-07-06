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AP kritik telif hakkı yasasını görüşmesini Eylül'e erteledi

Elif Varan / İstanbul, 6 Temmuz () - Avrupa Parlamentosu (AP), dijital dünyada yaratıcı içerik üretenlerin haklarını (haber, müzik, film) koruma amacı güden yasa tasarısının "mevcut haliyle onaylanamayacağı" gerekçesiyle, konunun Eylül...

AP kritik telif hakkı yasasını görüşmesini Eylül'e erteledi

Elif Varan / İstanbul, 6 Temmuz () - Avrupa Parlamentosu (AP), dijital dünyada yaratıcı içerik üretenlerin haklarını (haber, müzik, film) koruma amacı güden yasa tasarısının "mevcut haliyle onaylanamayacağı" gerekçesiyle, konunun Eylül ayında yeniden görüşülmesini kararlaştırdı.
Yasanın onaylanması durumunda, internette özgürce bilgiye ve haberlere erişimi kısıtlayabileceği endişeleri vardı.
Tasarı Eylül'deki görüşmeler sonucunda kabul edilirse, artık Google gibi arama motorları ya da Facebook gibi sosyal medya platformları, haber portallarının içeriklerini paylaşmak için bir lisans bedeli ödemek durumunda kalacaklar.
İçerik üreticiler, haklarının korunması için tasarının geçmesini isterken, birçok kişi de, bunun ifade ve haber alma özgürlüğünü kısıtlayabileceğini savunuyor.
Tasarıya karşı Avrupa genelinde yapılan kampanyalarda 1 milyondan fazla imza toplandı. Wikipedia oylamadan bir gün önce tepki olarak İtalyanca ve İspanyolca versiyonlarını askıya aldı.
Bu uygulama hayata geçerse tüm dijital platformlar kullanıcılarının sitelerine yükledikleri veya yayınladıkları içeriğin yasal olması ve bedelinin ödenmiş olması konusunda sorumlu olacak. Buna resim, video, kaynak kodu ve müzik de dahil olacak.
Geleneksel medya ve haberciliğin ayakta kalması için gerekli görüldüğü belirtilen bu uygulamalar AB'de hayata geçtiği takdirde küçük veya büyük tüm içerik üreticileri, sosyal platformlar ve kullanıcılar bundan etkilenecek.
Yasa Perşembe günü onaylanmazsa değişiklik önergeleri ile birlikte Eylül ayında AP'nin bir sonraki ana oturumuna kalacak ve tartışmalar devam edecek.

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