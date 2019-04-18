Antalya yabancıya konut satışında rekor kırdı

İSTANBUL, () - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre yabancıya konut satışında İstanbul’dan sonra ikinci sırada gelen Antalya’da, ocak, şubat ve mart aylarında geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında yüzde 47’lik artış yaşandı.

Antalya, turizmde geçen yılki rekorunu kırdığını söyleyen ve değerlendirmeler yapan Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, Antalya’nın dünya turizminin cazibe merkezi olmaya devam ettiğini belirterek, “Antalya, yılın ilk 3 ayında gelen yabancı turist sayısıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25’lik artışla rekor kırmaya devam ediyor. Marka değerini yükselterek küresel yatırımcıların da gözdesi olmayı sürdürüyor" dedi.

TURİST SAYISINDA SON 3 AYDA YÜZDE 25’LİK ARTIŞ

Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre, şehre son 3 ayda gelen turist sayısının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25'lik artışla 571 bin 207 olduğunu ifade eden Elmas, “Yıl bazında da rekor kırılması bekleniyor. 2018 yılında 13 milyon 642 bin yabancı turist ve 3 milyonun üzerinde yerli turistle tüm zamanların rekorunu kıran Antalya'da 2019 yılı için 15 milyon olan yabancı turist hedefi 16 milyona çıktı” ifadelerini kullandı.

Londra ve Paris’in ardından dünyanın en çok turist alan üçüncü kenti olan Antalya’ya yaklaşık 140 ülkeden turist geliyor. 2019 yılının ilk 3 ayı itibarıyla Antalya’ya gelen turistlerin ülkelere göre sıralamasına bakıldığında; yüzde 8’lik artışla 151 bin 391 turist sayısıyla Almanya Antalya’ya en çok turist gönderen ülke olurken, yüzde 74 artışla 136 bin 689 turist ile Rusya ikinci, yüzde 58 artışla 36 bin 791 turist ile İngiltere üçüncü sırada yer aldı.

ANTALYA’YA MEGA ŞEHİR PROJESİ

Sur Yapı’nın Antalya’da geleceğe miras modern bir şehir inşasıyla yola çıktığını söyleyen Altan Elmas, “8 milyar liralık yatırımla Türkiye’nin mega şehir projesini hayata geçireceğiz. Türkiye’nin incisi Antalya’ya yeni bir yaşam alanı sunuyoruz. 1 milyon 300 bin metrekare alanıyla yeşil ve mavinin iç içe olduğu Antalya’nın özüne uygun modern bir şehir inşa edeceğiz. 19 bin bağımsız bölümden oluşan konutlar, ofisler, home office’ler, dükkanlar, çarşılar, okullar, sağlık alanları, ibadet alanları, sosyal alanlar, müzeler ve büyük kent parkıyla beraber Türkiye’nin markası olan Antalya’ya yeni bir Antalya armağan edilecek” diye konuştu.

TESLİMLER 2019 YILI İÇERİSİNDE BAŞLAYACAK

Projenin tamamlanması için 24 saat aralıksız çalışıldığını vurgulayan Elmas, "23 kule vinç ve bin 500’ün üzerinde işçinin ilk etapta yer alan 93 bloktan oluşan 6 bin 417 dairenin tamamlanması için 24 saat aralıksız çalışıyor. İlk etabın kaba inşaatının yüzde 95’lik kısmının tamamlandığı projede, 2019 yılı içerisinde ilk etabın teslimleri başlayacak” dedi.

YERLİ VE YABANCI ÇOK SAYIDA VATANDAŞ MEGA PROJEDEN ALIM YAPTI

Rusya, İngiltere başta olmak üzere Güney Kore dahil 23 farklı yabancı ülke vatandaşına satışın gerçekleştiğini ifade eden Altan Elmas, “Türki Cumhuriyetler ve körfez ülkelerinden de yoğun talebin olduğu projeye dünya üzerindeki Türk vatandaşları da çok sayıda alım gerçekleştirdi. İngiltere, Fransa, Avusturya, Belçika, İsviçre, İsveç, Almanya, Hollanda, Kanada, Norveç gibi 26 farklı ülkede yaşayan gurbetçi Türk vatandaşları Sur Yapı Antalya’dan ev sahibi oldu” diye konuştu.

ANTALYA KEPEZ’DE KİRA DÖNÜŞÜMÜ 18 YIL

Emlak Yönetim Şirketi REIDIN'ın verilerine göre yedi büyük şehir arasında Bursa’dan sonra Antalya yatırımın dönüşünde ikinci sırada yer alıyor. Antalya’ya ilçeler bazında bakıldığında Kepez ilçesinin verileriyle dikkat çektiğini söyleyen Elmas, “Emlak Endeksi verilerine göre Antalya’nın kira dönüş süresi ortalama 20 yıl iken Kepez bölgesi, 18 yıllık amortisman süresiyle genel ortalamadan daha kısa sürede yatırımcıya geri dönüş vaad ediyor. Kepez, Antalya’nın ilçeleri arasında en kısa kira dönüşüne sahip iki ilçeden biri durumunda" ifadelerini kullandı. Kepez’de kiraların yüzde 21 arttığına dikkat çeken Elmas, "Antalya’da konuta yatırım yapan yatırımcı kira artışından da kar ediyor. Türkiye’de ortalama kiralıkların metrekare fiyatı 9 lira iken Antalya’da bu miktar yüzde 21 artışla 12 liraya yükseldi" dedi.