Antalya turizminde 28 Mayıs rekoru

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA, 28 Mayıs tarihi itibariyle tarihinde en çok turist ağırlanan 2014 yılını geçmeyi başardı. 28 Mayıs itibariyle 2014'te 2 milyon 683 bin olan turist sayısı bu yıl 2 milyon 686 bine çıktı. Vali Münir Karaloğlu, "Çok güzel sevindirici bir gelişme" dedi.

Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün, Antalya Havalimanı ve Gazipaşa- Alanya Havalimanı verilerine göre açıkladığı toplam turist sayısı, 28 Mayıs itibariyle turizm tarihinin bugüne kadarki en yüksek rakamına ulaştı. Turizmin başkentinde en çok turist 2014 yılında gelirken, 1 Ocak- 28 Mayıs 2014 arasında turist rakamı 2 milyon 683 bin 790 olmuştu. 2013'te 2.5 milyon, 2015'te 2.4 milyon, 2016'da 1.4 milyon ve 2017'de 1 milyon 831 bin olan turist sayısı, 28 Mayıs 2018 günü itibariyle 2 milyon 686 bin 441 olarak kaydedildi. Antalya bu rakamla tarihindeki en iyi performansını gösterdi.

2014 İLK KEZ 28 MAYIS'TA GEÇİLDİ

Bu yıl turizmde Perge Antik Kenti'ni tema olarak belirleyen ve 'Perge Yılı' ilan ederek fark yaratan kent, Antalya Valisi Münir Karaloğlu tarafından da açıklanan rakamla en az 14 milyon turist hedefiyle, tüm zamanların rekorunu kırmayı hedef olarak ortaya koydu.

Geçen yılın sonundan başlayıp yılın ilk aylarındaki erken rezervasyon rakamlarında hem Avrupa ülkeleri hem de Rusya ve BDT ülkelerinde yüzde 30'lardan yüzde 80'lere kadar büyük artışlar gösteren kentte, son iki yıldır yaşanan olumsuz tabloların ardından bu yıl tüm zamanların rekorlarının kırılması hedefleniyor. Bu doğrultuda da ilk veri 28 Mayıs itibariyle gerçekleşti.

HEDEFİN ÜZERİNE ÇIKMA İHTİMALİ

Antalya'nın turizm sezonuna çok iyi, muhteşem bir giriş yaptığını belirten Vali Münir Karaloğlu, beklentinin pozitif yönde olduğuna dikkat çekerek, "Herhangi bir sorun yaşamazsak bu sene hedeflediğimiz rakamlara ulaşacağız, hatta onun üzerine çıkma ihtimalimiz de var. Sadece Antalya değil, bu sene Türkiye'nin genelinde de turizm rakamlarının iyi olduğunu görüyoruz. İnşallah Türkiye 2023'te hedeflediği 50 milyon turist 50 milyar dolar gelir hedefine ulaşacak. Çok güzel sevindirici bir gelişme" diye konuştu.

GÜNDE 52 BİN TURİST

Mayıs ayının ilk günlerinde günde 47 bin turist ortalamasının yaşandığı kentte, mayıs ayının ikinci yarısında günlük gelen turist sayısı ortalaması 52 bin 400'e yükseldi. 1-28 Mayıs tarihlerinde Antalya'ya toplam 1 milyon 467 bin 332 turist geldi. Antalya bu rakamla 950 bin civarındaki turist sayısıyla geçen yıla göre yüzde 52 artış gösterirken, 2014 yılının mayıs ayındaki 1 milyon 305 olan turist sayısını da 150 bin kişinin üzerinde artışla geçmeyi başardı. Geçen yıla göre 1 Ocak- 28 Mayıs tarihleri arasındaki artış oranı ise yüzde 47 olarak kaydedildi.



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