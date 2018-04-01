Antalya, turizmde tüm zamanların rekoruna hazırlanıyor

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - TURİZMDE 2016 yılında kötü bir dönem geçiren Antalya, tarihin en yüksek rakamlarına ulaşılan 2014'teki 12,2 milyon turist sayısının üstüne çıkarak, bu yıl 14 milyon turist bekliyor.

Türkiye'nin turizm başkenti ve dünyanın en önemli destinasyonlarından Antalya, terör olayları, siyasi gerginlikler ve Rusya krizi nedeniyle ciddi gerileme yaşadı. 2017'den itibaren toparlanma sürecine giren kent, bu yıl turist sayısında rekor hedefliyor. Turizmle ilgili yaşanan bu süreci ve bu yılki beklentileri değerlendiren Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Antalya turizminin bu yıl rekor kıracağını kaydetti.

2018 ÇOK İYİ BAŞLADI

Turizm sektörünün 2018 yılına çok iyi başladığını belirten Davut Çetin, 2014 yılında kente gelen 12,2 milyon civarındaki turist sayısının bugüne kadarki en yüksek rakam olduğunu söyledi. 2016'da ise bu sayının 6,2 milyona gerilediğini, 2017'de 10 milyonun üzerine çıkıldığını hatırlatan Davut Çetin, "Tabi bu baz etkisi, başarı olarak görmemek lazım. Toparlanmamız çabuk oldu sadece. Biz 12 milyonları görmüş bir iliz ama bu yıl 12 milyonu da geçeriz diye tahmin ediyorum. Böyle giderse turizmde tüm zamanların rekorunu kıracağız" dedi.

AVRUPA PAZARI TOPARLANIYOR

ITB Berlin ve Avrupa'daki diğer fuarlarla MITT Moskova Fuarı'ndan alınan verilere bakıldığında rezervasyonlarda ciddi artış gözlendiğini aktaran Davut Çetin, 2018 yılının ilk verilerine göre de Almanya'da yüzde 32, Rusya'da yüzde 70, İngiltere'de yüzde 24, Hollanda'da yüzde 13 gibi artışlar gerçekleştiğini kaydetti. Mart ayı sonlarına doğru ise toplam turist sayısının geçen seneye göre yüzde 38 artışla devam ettiğini belirten Çetin, "Avrupa pazarında bu yıl toparlanma yaşıyoruz" dedi.

FİYATLARDA YÜZDE 35 KAYIP 2020'DE GERİ DÖNER

Ayrıca sadece sayıya bakılmaması gerektiğine işaret eden Çetin, 2016'da Antalya'da otel fiyatlarının yüzde 35 kayba uğradığını söyledi. Bugün itibariyle 2014-2015'deki fiyatların hala yüzde 20 gerisinde olunduğunu anlatan Çetin, “Geçen yıl bu yüzde 35 kaybın yüzde 7-10'ununu toparladık. Ancak hala yüzde 20'nin üzerinde kayıp var. Bu yıl 5-10 puan daha yükseltiriz. Ancak 2014-2015 döviz rakamlarını 2019- 2020'de yakalayabiliriz. Çünkü bu fiyatlara 7-8 yılda yavaş yavaş yükselterek gelebilmiştik. Örneğin 50 dolarlık bir oda 35 dolara düşmüştü ve yeniden 50 dolara çıkması 2019-2020'yi bulur" diye konuştu.

TALEP OLSA DA UÇAK SIKINTISI VAR

Turist sayısında beklenenin de üzerinde yükselme ihtimali olduğundan söz eden Davut Çetin, buna karşı uçak olmadığını söyledi. Davut Çetin, şunları kaydetti:

"Uçak organize etmek, charter uçağı büyük sıkıntı. Özelikle Almanya'da Air Berlin firmasının iflas etmesi sonrasında, Air Berlin'in uçakları yerde bekliyor ve kimse kullanamıyor. Charter uçağı bulmak da artık çok zor. Bir anda devreye sokamıyorsunuz. Talep olsa da getirecek uçağınız yok. Belki belli bölgelerden bir miktar kayma olur ama çok büyük, yüzde 50-60 artar diyemiyoruz. Onun için bu sene 13 milyonları yakalarız, yüzde 25-30 civarında artış olur ki bu da tüm dönemlerin, rekoru demek. 2014'ün rekorunu da kırarız."

BU GÜZELLİKTE DÜNYADA BAŞKA ŞEHİR YOK

Türkiye'nin ve özellikle Antalya'nın dünyada alternatifi olmadığına dikkat çeken Çetin, "Bu fiyatlarla bu kalitede ve bu güzellikte dünyada başka şehir yok. Ben iddia ettim, Ruslar çok çabuk toparlanır diye, 'ya gelemezler' dediler. Rusların bu paraya, 700-800 dolara, 9-10 gün her şey dahil gideceği başka bir yer yok, dünyada hiçbir yer yok. Bu kadar güzel sahil, bu kadar güzel otel, bu kadar güzel gastronomi hiçbir yerde yok. Dolayısıyla geliyorlar ve artarak gelmeye de devam edecekler. Tabi biz bunları şehre, Kaleiçi'ne nasıl sokarız, şehir ticaretine nasıl katkı koyarız, artık orasına çalışmamız lazım" dedi.

PERGE'NİN SÜTUNLARINA SPONSOR

Şehirde tarihi, turistik yerlerin nasıl ön plana çıkarılabileceği ve turistin buralara ziyaretinin sağlanacağı konularında da çalışmalar yürütüldüğünü aktaran Davut Çetin, Vali Münir Karaloğlu'nun bu yılı turizmde 'Perge Yılı' ilan etmesinin çok doğru bir karar olduğunu söyledi. Bu yıl çok önemli bir tarihi değer olan Perge'ye böylelikle dikkat çekildiğini belirten Çetin, Perge'de tarihi sütunların ayağa kaldırılması için de ATSO üyesi işadamlarına seslendi. Bir sütunun ayağa kaldırılma maliyetinin 2 bin 500- 3 bin TL civarında olduğunu kaydeden Davut Çetin, "ATSO olarak sezon öncesinde bu konuda destek olacağız" dedi.



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