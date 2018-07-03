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Antalya, turizmde 5 milyon bandını geçti

Hasan ALAYBEYOĞLU/ANTALYA, () - ANTALYA, 5 milyon turist bandını 2 Temmuz'da geçti. Bu tarih itibariyle 5 milyon 15 bin 745 turist rakamına ulaşıldı. Antalya turizmi, 2016'da Rusya ve Avrupa pazarı, 2017'de Avrupa pazarında yaşanan düşüşler...

Antalya, turizmde 5 milyon bandını geçti

Hasan ALAYBEYOĞLU/ANTALYA, () - ANTALYA, 5 milyon turist bandını 2 Temmuz'da geçti. Bu tarih itibariyle 5 milyon 15 bin 745 turist rakamına ulaşıldı.
Antalya turizmi, 2016'da Rusya ve Avrupa pazarı, 2017'de Avrupa pazarında yaşanan düşüşler nedeniyle çok kötü iki yıl geçirdi. Oda fiyatlarının da düşmesine neden olan iki kötü yılın ardından 2018'e hem Rusya hem Avrupa hem de diğer pazarlarda yükselişle başlayan kent, yılın yarısı geçildiğinde, tarihinin en iyi yılı olan 2014'ü geride bırakarak, yeni rekorlara imza atıyor. 14 Haziran itibarıyla 2014 rakamlarını geride bırakmayı başaran kent, yeni bir rekora da imza attı.
Antalya 5 milyon turist barajını, 2 Temmuz'da geçti. Bu tarihe kadar kente gelen turist sayısı, 5 milyon 15 bin 745 oldu. Bu dönemde, en çok turist ağırlanan 2014'ün rakamları da yaklaşık 278 bin arttı. Aynı dönemde geçen yıla göre turist sayısı 1 milyon 44 bin 710 artarken, oransal artış ise yüzde 40 oldu.

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