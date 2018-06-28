Antalya Serbest Bölge'nin sınırları 126 bin metrekare genişletildi

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA'da, üretimin ve ihracatın en önemli merkezlerinden Serbest Bölge'nin 656 bin metrekarelik sahası, 126 bin metrekare daha genişletildi. Toprak Mahsulleri Ofisi'ne ait bölge, Serbest Bölge'ye dahil edilirken, lüks yatlar için de 200 metrelik rıhtım kazandırıldı.

​Konyaaltı ilçesinde, 1987 yılında kurulan Antalya Serbest Bölge'nin özellikle ultra lüks yat üretiminde, dünyanın en önemli merkezlerinden olmasıyla bir süredir hem alan hem de liman sıkıntısı yaşanıyordu. Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in girişimleriyle rıhtım sorunu çözülürken, Serbest Bölge'nin de alanı genişletildi.

Antalya Serbest Bölge'nin sınırlarının değiştirilmesine dair Bakanlar Kurulu kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, mevcut büyüklüğü 656 bin metrekare olan Serbest Bölge'ye, liman kısmındaki Toprak Mahsulleri Ofisi'ne ait 126 bin metrekarelik alan dahil edildi. Böylece toplam büyüklük 782 bin metrekareye yükseldi.

RIHTIMI DA GENİŞLEDİ

Serbest Bölge'de üretilen lüks ve ultra lüks yatlar, dünyanın birçok ülkesine satılıyor. Aynı zamanda yat bakım ve onarım merkezine dönüşen bölgede, yatların bağlandığı rıhtımın yetersizliğine ilişkin sorun da çözüldü. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Serbest Bölge'nin mevcutta 200 metre olan rıhtımı, 200 metre daha genişletildi. Böylece rıhtım boyu 400 metreye yükseldi.