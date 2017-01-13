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 Antalya'nın Avrupa'da imajı için 1.5 milyonluk bütçe

Mehmet ÇINAR/ ANTALYA, () - ANTALYA Valiliği öncülüğünde, darbe girişimi ve terör olayları nedeniyle turizmde Türkiye aleyhine oluşturulmaya çalışılan algı ve imaj sorunlarına karşı Avrupa'da büyük medya kuruluşları, sosyal medya...

 Antalya'nın Avrupa'da imajı için 1.5 milyonluk bütçe

Mehmet ÇINAR/ ANTALYA, () - ANTALYA Valiliği öncülüğünde, darbe girişimi ve terör olayları nedeniyle turizmde Türkiye aleyhine oluşturulmaya çalışılan algı ve imaj sorunlarına karşı Avrupa'da büyük medya kuruluşları, sosyal medya yöneticileriyle buluşmalar gerçekleştirilecek. Çalışmaya 1.5 milyon TL'lik bütçe ayrıldı.
Türkiye turizminin lokomotifi Antalya, 2016 yılında tarihinin en kötü dönemini yaşadı. 2015 yılında 11 milyona yakın turist ağırlanan kentte, geçen yıl yüzde 43 düşüşle sayı 6.1 milyona kadar geriledi. Özellikle Avrupa ülkelerinde yaşanan düşüşte, 15 Temmuz darbe girişimi ile İstanbul, Ankara gibi illerdeki terör saldırıları ve yine Doğu ve Güneydoğu'daki terör olayları, Suriye sınırında yaşananlar olumsuz etki yarattı.
Antalya Valiliği, Avrupa ülkelerinde Türkiye aleyhine oluşturulan imaj ve algı problemlerinin önüne geçmek ve Antalya'nın güvenli bir kent olduğunu vurgulamak amacıyla girişim başlatıyor. Valilik öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) ve Antalya Tanıtım A.Ş. ortaklığında Avrupa ülkelerinde büyük medya kuruluşları ve sosyal medya kuruluşları temsilcileriyle buluşmalar gerçekleştirilecek. Bu buluşmalarda Antalya lehine algı ve imaj operasyonu yürütülecek.
1.5 MİLYON TL BÜTÇELİ
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, yürütülecek çalışmaya ilişkin 1.5 milyon TL'lik bütçe ayrıldığını ve ihalelerin yapıldığını söyledi. Vali Karaloğlu, bu konuda oluşturulan özel ekiplerin turizm sektörü temsilcileriyle birlikte belirlenecek Avrupa kentlerinde, ana medya, sosyal medyayı da içine alacak şekilde yeni bir algı ve imaj düzeltme operasyonuna çıkacağını dile getirdi. Turizm sektörü, sivil toplum örgütlerinin de bu işin içinde olacağını anlatan Karaloğlu, "Ekipler ocak ayının ikinci yarısı itibariyle Avrupa'nın belirlenen şehirlerine seferler yapacak. Avrupa'da güçlü bir PR şirketiyle anlaşma yapılacak ve yüz yüze büyük medya kuruluşlarıyla oturulacak" dedi.
SEVEREK TATİL YAPTIĞINIZ ANTALYA
Özellikle son bir yıldır yaşanan 15 Temmuz, terör olayları dolayısıyla Türkiye aleyhine oluşturulmak istenen imajın gerçek olmadığının anlatılacağını belirten Karaloğlu, “Antalya'nın onların bildiği Antalya olduğunu belirteceğiz. 2014-2015'te gelip severek tatillerini yaptığı Antalya'nın aynen yerinde durduğu, Antalya ve Türk misafirperverliğinin değişmediğini ve Türkiye'de oluşturulan olgunun aksine her şeyin normal seyrettiğini anlatmak üzere ciddi bir çalışmamız olacak" dedi.
HEDEF ÜLKELER BELİRLENDİ
Antalya'ya yönelik algı ve imaj operasyonu kapsamında öncelikli ülkeler Almanya, İngiltere ve Hollanda olarak belirlendi. ATSO Başkanı Davut Çetin, bu ülkelerin yanı sıra Belçika, İsrail, Rusya ve Polonya'da çalışmalar yürütüleceğini açıkladı. Davut Çetin, “Bu sene hedeflerimiz biraz daha yüksek. Antalya'nın imajıyla ilgili güvenlik sorunu olmadığını tek tek anlatacağız. Ayrıca sosyal medya çalışmaları da yürütülecek. Bu yıl turizmde sayıları yeniden artırmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Antalya'nın güvenlikle ilgili bir sorunu yok ve Avrupa turizm kentleri arasında en güvenli kentin Antalya olduğu dile getirilecek" dedi.

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