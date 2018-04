Antalya'da 'Tarım Zirvesi'

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - HÜRRİYET Gazetesi ve Denizbank'ın Antalya'da düzenlediği 'Tarım Zirvesi'nde, sektörün sorunları ve çözümleri, konunun uzmanları tarafından ele alındı.

Hürriyet Gazetesi ve Denizbank işbirliğinde, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen tarım üreticilerinin sorun ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü 'Tarım Zirvesi', Büyükşehir Belediyesi Nikah Salonu'nda gerçekleşti. Türkiye'de üçüncüsü düzenlenen zirve kapsamındaki panele, Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Sefer Levent, Hürriyet yazarları Vahap Munyar ve Noyan Doğan, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Mustafa Satıcı, Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır ve Denizbank Akdeniz Bölge Müdürü Adnan Aykın konuşmacı olarak katıldı.

ÇİFTÇİNİN SULAMADA KULLANDIĞI ELEKTRİK BEDAVA

Toplantının açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, zirvenin doğru bir adres ve zamanda yapıldığına dikkati çekti. Antalya'nın tarım ve turizm sezonunun başladığını dile getiren Türel, belediyenin 2014 yılından beri kırsal kesimin en büyük ortaklarından biri haline geldiğini söyledi. Belediyeciliğin sadece yol, su ve kanalizasyondan ibaret olmadığını ifade eden Türel, "4 yılda Antalya'nın köylerine inanılmaz derecede yatırım arttı. Tarım üreticilerine sulama elektriğini ücretsiz temin ettik. Antalya'da 39 sulama kooperatifi, yıllık 5 megawat elektrik kullanıyor. Belediye olarak güneş panelleriyle 2 megawat ile üretime başladık. İkinci etapta 3 megawat daha elektrik üreteceğiz. 20 milyonluk bir yatırım. 7 bin 429 çiftçi ailesine sulama suyunda kullandığı elektriği bedavaya veriyoruz" diye konuştu.

KIRSALA BÜTÇE 10 KAT ARTTI

Üreticilerin ürünlerini değerlendireceği soğuk hava depoları ve haller yaptıklarını vurgulayan Türel, şöyle devam etti:

"Hallerin verimli hale getirilmesi için birleştirdik. Öte yandan yeni haller yapıyoruz. Hayvancılık da çok önemli bir ekonomik faaliyet. Hijyenik et üretimi hayati önem arz ediyor. Çağdaş mezbahalara ihtiyaç var. Yeni mezbahalar açtık. Tarım sektörüne 210 milyon liralık kaynak bulduk. Böyle bir yatırım hacmi hayal görünüyordu. Verdiğimiz sözlerin fazlasını yapıyoruz. Kırsal altyapı bütçesi 2013'e göre tam 10 kat arttı. 539 köy 2013 senesinde toplam yatırım 10 milyon liraydı, bugün sadece asfalt yatırımı 150 milyon lira."

HORMON HABERLERİ ÜRETİME ZARAR VERİYOR

Antalya'da birçok tarım ürününde üretimin önemli derecede arttığına işaret eden Türel, Antalya'nın tarımından son derece ümitli olduğunu söyledi. Antalya'nın tohum üreticilerinin dünyaya tohum sattığını anlatan Türel, hormon haberlerine de sert çıktı. Türel, "Bizim çiftçimiz kendi yemediğini başkasına yedirmez. Sera üretiminin daha kontrollü ve daha sağlıklı yetiştiğini anlatmamız gerekirken olmadık haberlerle üreticimize zarar veriliyor" dedi.

TÜRKİYE TARIMDA AVRUPA BİRİNCİSİ

Hürriyet İcra Kurulu Başkanı Çağlar Göğüş, Antalya'nın kendileri için çok öncelikli bir şehir olduğunu söyledi. Tarım sektörünün sorunlarının daha ulusal çapta tartışılması için buraya katıldıklarını dile getiren Göğüş, stratejik sektör olan tarımda Türkiye'nin dünyada 5'inci, Avrupa'da birinci sırada yer aldığını söyledi. Tarımın ayaklarından biri olan seracılıkta 3 milyar dolarlık hasılat elde edildiğini belirten Göğüş, bunun 500 milyon dolarının ihracat olarak öne çıktığını aktardı.

'CİDDİ TARIM HABERLERİ YAPIYORUZ'

Çağlar Göğüş, "İhracat rakamının kolaylıkla 2 milyar dolara çıkabileceğini, sektör temsilcileri ile görüştüğümüzde öğrendik. Tarım ülkenin ihracatı açısından çok kritik. Hürriyet olarak tarım ile ilgili ciddi haberlere imza atıyoruz. Meyve ve sebzedeki sıkıntılar, et fiyatları, vatandaşın cebine dokunan haberleri ciddi bir kapsamda vermeye çalışıyoruz. Bu proje ile ortağımız Denizbank ile sizin yanınızda olmaya çalışacağız. Elimizden geldiğince çorbada tuzumuz olsun istiyoruz. Bölge gazeteciliğine önem veriyoruz. Bölgeyi ulusala, ulusalı da bölgeye taşımayı planlıyoruz" diye konuştu.

'ANTALYA BAŞA GÜREŞİYOR'

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş de tarımı çok önemli bir stratejik sektör olarak değerlendirdiklerini kaydetti. Bankaların özerk yönetimi gibi tarımın da özel kurumlarla uzun bakışlı yönetime ihtiyacı olduğunu belirten Ateş, nüfusun yüzde 25'inin tarımda yaşadığını aktardı. Türkiye'nin 6-7 üründe dünya birincisi olduğunu anlatan Ateş, "Tarımda önemli bir ülkeyiz. Antalya bu alanda da çok önemli bir öğe. Türkiye'de 7 büyükşehir ekonominin yüzde 90'ını içeriyor. Antalya burada başa güreşiyor. İstanbul'un ardından ikinci sıraya yerleşmek üzere. Fenomene şahit oluyor Antalya. Dünya ile kıyaslanabilir metropoller arasında yer alıyor" dedi.

'HAYALİ BENİ HEYECANLANDIRIYOR'

Antalya'nın 455 milyon dolar değerinde gıda ihracatı olduğunu dile getiren Hakan Ateş, Türkiye'deki seranın yüzde 43'ünün Antalya'da olduğunu söyledi. Katma değeri en yüksek ürünlerin burada elde edildiğine dikkati çeken Ateş, "Türkiye'de neredeyse her ürün yetişiyor, bir de bunların katma değerini artırabilirsek neler olacağını hayal etmek beni heyecanlandırıyor. Denizbank olarak tarımı milli bir mesele olarak görüyoruz" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından panele geçildi. Panelistlerden Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Sefer Levent, hormon ve ilaç konusunda bölge halkının sesinin daha çok çıkmasını istedi. Levent, "Bölgede seracılık modern şekilde yapılmaya çalışılıyor. Bölgeyi sık sık gündeme getirmeye devam edeceğim. En büyük eksikliğimiz tarımda planlama. Planlamaya yönelik tarım yaptığımız zaman birçok ürünün ihracatını yapabiliriz" dedi.

'KOOPERATİFLEŞİN' TAVSİYESİ

Hürriyet yazarı Vahap Munyar, 10 yıl önce Antalya'ya geldiğinde bombus arılarının ithal edildiğini söyledi. Günümüzde bombus arısının burada üretildiğine dikkati çeken Munyar, üreticilere kooperatifleşerek örgütlenmeleri tavsiyesinde bulundu.

'FİYATLAR GÜNAH KEÇİSİ İLAN EDİLİYOR'

ATB Başkanı Ali Çandır da katılımcılara Antalya'nın tarımdaki yerini sayılarla anlattı. Her yıl şubat ayında hormon haberleri çıktığını dile getiren Çandır, şöyle konuştu:

"Bizim çiftçimiz çocuğuna yedirmediğini hiç kimseye göndermez. Bir de yine her yıl ortaya çıkan fiyat konusu var. Antalya tarımında çok farklı domatesler üretilir. 50 kuruştan 6.50 liraya domates bulunuyor. Ancak sanki 50 kuruşluk domates İstanbul'da 10 liraya satılıyormuş gibi düşünülüyor. Üretime katma değer katmak için üreticinin motive edilmesi lazım. Gıda fiyatlarının tarımın günah keçisi ilan edilmesi bizi zedeliyor. Tarımın gelişmesinde engel olunuyor."

'ÜRETİMİ PLANLAYAMIYORUZ'

BAİB Başkanı Mustafa Satıcı da Türkiye'nin ciddi üretici olduğunu, ancak ölçek ekonomisi yapamadığını vurguladı. Satıcı, "Rekabet edemiyoruz, üretimi planlayamıyoruz. Gıda güvenliği konusunda sistematiği bir türlü oturtamıyoruz. Dış pazarda bu bize sıkıntı yaratıyor. Sebze ve meyve özelinde baktığımızda yakın coğrafyaya ancak satabiliyoruz. Bu açıdan Rusya çok önemli pazar. 66 ülkeye ihracat yapıyoruz" dedi.

Denizbank Akdeniz Bölge Müdürü Adnan Aykın ise Denizbank'ın tarımda milli bir misyon üstlendiğini belirterek, çiftçiyi sadece kredi verdikleri insanlar olarak görmediklerini kaydetti.



