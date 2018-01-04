Antalya'da ekmeğin gramajının düşürüldüğünü birçok kişi fark etmedi

GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının israfı önlemek amacıyla yaptığı değişiklikle ekmek çeşitleri yeni yıldan itibaren en az 200 gramı 1 liradan satılacak. Antalya'da 1 liradan satılan 250 gramlık ekmeğin gramajının düşürüldüğünü ise birçok kişi fark etmedi. 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle ekmekte yeni uygulama başladı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 'Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği'nde değişiklik yaptı. İsrafı önlemek amacıyla yapılan değişiklikle en 200 gram olmak koşulu ile ekmeğin 1 liradan satılması öngörüldü. Türkiye genelin birçok ilde bu yeni uygulama hayata geçti. muhabiri, Antalya'da oturanların uygulamadan haberdar olup olmadığına yönelik araştırma yaptı. Bir fırında soruları yanıtlayan 6 müşteriden hiç biri ekmeğin gramını bilmedi. Kendilerine soru yöneltilenler, 'Ekmeğin gramını bilmiyorum', 'Ekmeğin 1 liradan satıldığını biliyorum gramını bilmiyorum', '1 liraya satılıyor ve 80 gram', 'Değişikliği bilmiyordum ama hayırlı olsun, memleket alıştı bunlara', 'Ekmek 1 lira gramajı ise 80 ya da yoksa 180 olarak biliyorum. Kepekli aldığımız için değişikliğin farkına varamadım', 'Fiyatı 1 lira ama gramajını bilmiyorum, ustalara güvendiğimiz için gramı bilmiyoruz. Herkese sağlıklı yiyecekler versinler yeter' diye yanıtlar verdi.'YERİNDE BİR KARAR'Fırıncı Ali Danış yeni yıl itibari ile gramajı en az 200 olmak üzere düşürdüklerini, ancak fiyatın yine 1 lira olarak kaldığını söyledi. Antalyalılar'dan bir bölümü değişikliği fark ettiğini ama bir çoğunun durumdan habersiz olduğunu belirten Danış, “Fark edenler 'gizli zam' diyor ama alakası yok. İsrafın önlenmesi için iyi oldu bence. Yerinde bir karar" dedi.TARİFEYİ DÜZENLETMEZSE CEZAYA ÇARPTIRILACAKAntalya Fırıncılar Odası Başkanı Musa Kazım Buhurcu, daha önce 250 gramdan başlayarak 50'şar gram artışlarla ekmek sattıklarını, yeni tebliğe göre bundan sonra 200 gramdan başlayarak 10'ar gram artışlarla ekmek fiyatlarının belirleneceğini aktardı. Bu yeni uygulamayı Antalya'da hayata geçirdiklerini anlatan Buhurcu, “Bazı ilçelerde fırıncı arkadaşlarımız tarafından yanlış anlaşılmış. 200 grama başlayabilmeleri için Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nden (AESOB) yeni tarife düzenletmeleri gerekiyor. Bu düzenlemeyi yapmadan yeni tarifelere geçerlerse tarifesiz ekmek satmaktan cezaya çarptırılabilirler" dedi.FİYAT TARİFESİNİ BELİRLEYECEK KOMİSYONDA DEĞİŞİKLİKGeçen yıl 17 Aralık'ta çıkan tebliğe göre daha önce Fırıncılar Odası olarak fiyat tarifesini belirledikten sonra üst kuruluşun tarifeyi onayladığını anlatan Buhurcu, Valilik ve Büyükşehir Belediyesinden itiraz gelmez ise fiyatların uygulandığını söyledi. Bu sürecin değiştiğini anlatan Buhurcu, “Tarım İl Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, ATSO, Fırıncılar Odası'ndan oluşacak komisyonun kararı Türkiye Fırıncılar Federasyonu'na gönderilecek. Onların da görüşü alındıktan sonra Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na sunulup onay alınacak. Bu onay ATSO ve AESOB tarafından ilan edildikten sonra fiyatlar yürürlüğe girecek. Fiyatlar konusunda yaptığımız kısa yol uzadı" diye konuştu.'İSRAF İÇİN DOĞRU, AMA YETERLİ DEĞİL'Musa Kazım Buhurcu, israfı önlemek için alınan bu kararın katkısı olacağını, ancak bunun yeterli olmayacağına dikkati çekti. En çok israfın toplu tüketim yerleri ile zincir mağazalarda meydana geldiğini dile getiren Buhurcu, “Büyük marketlerin iadeleri çok aşırı miktarda olduğu için milyonlarca ekmek israfı oluyor. Satış yapan marketler, satabilecekleri kadar ekmek alsalar bir nebze israf önlenebilir. İsraf tüketici bazlı ele alındığı zaman katkısı olacaktır, yeterli değil" dedi.'GİZLİ ZAM YOK'Ekmeğin gramının düşmesini gizli zam olarak görmediklerini kaydeden Buhurcu, özellikle Antalya için bunu söylemenin hiç doğru olmadığını vurguladı. Buhurcu, şöyle konuştu:“Biz 4 Mayıs 2017 tarihinde 250 gram ekmeği 1.25 lira yapmıştık. Uygulamalarda özellikle Kepez bölgesinde aksaklıklar oldu ama fiyatlar 1 liranın üzerine çıkmadı. Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde ekmeği 1.25 liraya satan arkadaşlarımız vardı. Biz 200 grama düşürdük fakat zam yapmadık, düzenleme yaptık. 250 gram ekmeğin fiyatı 1.25 iken 200 grama düşürdüğümüz ekmeği 1 lira yaptık. Bakanlığın önerisi ekmeğin kilosunun 5 liradan satılması tavsiyesiydi. Her iki fiyat tarifesi buna uyuyor."FOTOĞRAFLI