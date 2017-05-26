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Antalya Büyükşehir, otogar arazisini satışa çıkardı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin yer aldığı araziyi, kat sınırı olmadan, yüzde 70 ticari, yüzde 30 konut alanı olarak ihaleye çıkardığını gazete ilanıyla duyurdu. Büyükşehir,...

Antalya Büyükşehir, otogar arazisini satışa çıkardı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin yer aldığı araziyi, kat sınırı olmadan, yüzde 70 ticari, yüzde 30 konut alanı olarak ihaleye çıkardığını gazete ilanıyla duyurdu. Büyükşehir, yeni otogarı Döşemealtı İlçesi'ne yapacak.
Büyükşehir Belediyesi, Döşemealtı'nda 100 dönümlük alana taşınması gündemde olan Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin alanını ihaleyle satışa çıkardı. 'Antalya otogar arazisi yatırımcısını bekliyor' başlığıyla gazetelere ilan veren Büyükşehir Belediyesi, ilanda şu ifadelere yer verdi:
“Ticaret, turizm ve konut yatırım fırsatı sunan 144 bin metrekarelik yekpare arazisi satışa çıkarılıyor. EXPO alanı ile tramvay bağlantısı, anayolların kesişme noktasında 1.8 emsal, yüzde 70 ticari, yüzde 30 konut alanı, kat sınırı yok, satışta KDV yok."
İHALE 5 HAZİRAN'DA
Söz konusu alanın ihalesi 5 Haziran'da saat 14.00'te, aynı alanda yer alan akaryakıt istasyonu arazisinin ihalesi ise aynı gün saat 14.30'te Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleştirilecek.
Otogar arsası ve dahilindeki akaryakıt istasyonu alanı toplam 645 milyon TL satış bedeli üzerinden ihaleye çıkacak. İhale bedeli yüzde 25'i peşin, kalan miktar ise bir yılda taksitler halinde ödenebilecek.

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