Anneler Günü’nde kazananlar MediaMarkt’ta

İSTANBUL, ()-MediaMarkt, 13 Mayıs tarihine kadar geçerli olacak Anneler Günü kampanyasıyla kazandırıyor. Seçili mağazalarda gerçekleştirilecek yarışma kapsamında ziyaretçiler, Instax fotoğraf panosu önünde çektikleri fotoğrafları “Anneme Çektim” hashtag’i ile paylaşarak Mini 9 kazanma şansı yakalayacak.

13 Mayıs tarihine kadar MediaMarkt mağazalarında geçerli olacak kampanya dahilinde annelerine sürpriz yapmak ve onları sevindirmek isteyenleri çok özel indirimler bekliyor. Akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, beyaz eşyadan televizyonlara uzanan birçok üründe geçerli olacakkampanya, kazandırmaya devam ediyor. Kampanya süresince tüketiciler, indirimli fiyatlarla dilekdikleri teknoloji ürününe sahip olabilecek.

ÖZEL UNUTULMAZ ANILAR BİRİKTİRİN

MediaMarkt, Fuji Instax ile bu yıl Anneler Günü’nünde tüketicilerine unutulmayacak bir anı armağan ediyor. Seçili mağazalarda gerçekleştirilecek yarışma kapsamında ziyaretçiler, Instax fotoğraf panosu önünde çektikleri fotoğrafları “AnnemeÇektim” hashtag’i ile paylaşarak Mini 9 kazanma şansı yakalayacak. Kazanan tüketiciler diledikleri her an sevdikleriyle fotoğraflar çektirip bastırarak güzel anılarını ölümsüz kılacak.

Bununla birlikte mediamarkt.com.tr üzerinden alışveriş yapan şanslı 10 tüketici, Fujifilm Instax Mini 9 Ice Blue ve özel mini filmi kazanma fırsatı da yakalayacak. Detayla bilgi Mediamarkt'ın web adresinde yer alıyor.

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