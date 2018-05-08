Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İYİ Parti'nin iletişim sorumlusuna FETÖ'den gözaltı
İYİ Parti'nin iletişim sorumlusuna FETÖ'den...
PİYASALAR - MB müdahalesine karşın dolar rekora yakın
MB müdahalesine karşın dolar rekora...
Akşener, İnce görüşmesini iptal etti, Bağcılar’a gidiyor
Akşener programını iptal etti Bağcılar’a...
Şok Marketler’nin hisseleri halka arz ediliyor
Şok Marketler’nin hisseleri halka arz...

Anneler Günü’nde kazananlar MediaMarkt’ta

İSTANBUL, ()-MediaMarkt, 13 Mayıs tarihine kadar geçerli olacak Anneler Günü kampanyasıyla kazandırıyor. Seçili mağazalarda gerçekleştirilecek yarışma kapsamında ziyaretçiler, Instax fotoğraf panosu önünde çektikleri fotoğrafları “Anneme...

Anneler Günü’nde kazananlar MediaMarkt’ta

İSTANBUL, ()-MediaMarkt, 13 Mayıs tarihine kadar geçerli olacak Anneler Günü kampanyasıyla kazandırıyor. Seçili mağazalarda gerçekleştirilecek yarışma kapsamında ziyaretçiler, Instax fotoğraf panosu önünde çektikleri fotoğrafları “Anneme Çektim” hashtag’i ile paylaşarak Mini 9 kazanma şansı yakalayacak.

13 Mayıs tarihine kadar MediaMarkt mağazalarında geçerli olacak kampanya dahilinde annelerine sürpriz yapmak ve onları sevindirmek isteyenleri çok özel indirimler bekliyor. Akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, beyaz eşyadan televizyonlara uzanan birçok üründe geçerli olacakkampanya, kazandırmaya devam ediyor. Kampanya süresince tüketiciler, indirimli fiyatlarla dilekdikleri teknoloji ürününe sahip olabilecek.

ÖZEL UNUTULMAZ ANILAR BİRİKTİRİN

MediaMarkt, Fuji Instax ile bu yıl Anneler Günü’nünde tüketicilerine unutulmayacak bir anı armağan ediyor. Seçili mağazalarda gerçekleştirilecek yarışma kapsamında ziyaretçiler, Instax fotoğraf panosu önünde çektikleri fotoğrafları “AnnemeÇektim” hashtag’i ile paylaşarak Mini 9 kazanma şansı yakalayacak. Kazanan tüketiciler diledikleri her an sevdikleriyle fotoğraflar çektirip bastırarak güzel anılarını ölümsüz kılacak.

Bununla birlikte mediamarkt.com.tr üzerinden alışveriş yapan şanslı 10 tüketici, Fujifilm Instax Mini 9 Ice Blue ve özel mini filmi kazanma fırsatı da yakalayacak. Detayla bilgi Mediamarkt'ın web adresinde yer alıyor.

(FOTOĞRAF)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314