Anneler Günü'ne özel "Kadın Eli Pazarı" açılacak 

TRUMP Alışveriş Merkezi, 3-6 Mayıs tarihleri arasında Anneler Günü’ne özel “Kadın Eli Pazarı” açacak. El yapımı otantik takılardan fularlara, el emeği işlemelerden ev aksesuarlarına kadar herkese hitap eden hediye alternatiflerinin yer alacağı pazar, annesine hediye almak isteyenleri bekliyor.

Her zevke uygun, yüzlerce hediye alternatifinin satışa sunulacağı Kadın Eli Pazarı,3-4 Mayıs tarihleri arasında kurulacak. Anneler Günü için özel olarak kurulan ‘Kadın Eli Pazarı’nda; el yapımı otantik takılardan fularlara, el emeği işlemelerden ev aksesuarlarına, deri çantalardan el yapımı seramik ürünlere kadar özel tasarım ürünler yer alacak. Butik markaların stant kuracağı pazarda, Arabesk İşler, Atölye AcrY, By Me Design, GoodLuckby Hande, Gon Design, Hande Sanat, Kaesh Desing, Kimi Atelier, Lifka Design ve Pot Seramik gibi markalar da yer alacak.

(FOTOĞRAFLI)