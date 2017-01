Anne Bebek Fuarı CBME Türkiye açılıyor

Türkiye’nin en büyük anne, bebek, çocuk ürünleri fuarı CBME Türkiye, 11-14 Ocak 2017 tarihleri arasında İstanbul CNR Fuar Merkezi’nde 37 bin m2 alanda 750 markanın ve 100 ülkeden 16 bin ulusal ve uluslararası ziyaretçi katılımı ile kapılarını açıyor...



Fuarda; anne ve babaların hayatlarını kolaylaştıran, ‘Kendiliğinden Isıtıcılı Biberon’, ‘Anne-Baba Yanı Yatağı’, ‘Gaz Giderici Termal Patik’, ‘Yaşa Göre Ayarlanabilir Baş ve Emniyet Kemerli Oto Koltuğu’ gibi yenilikçi ve trend ürünler dikkatleri çekecek.



Bebek ve çocuk sektörüne ait 0-16 yaş arası ihtiyaç duyulan tüm ürünlerin 4 gün süreyle tek bir çatı altında sergileneceği, üretici ve distribütörleri alıcı ile buluşturacak Uluslararası İstanbul Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı CBME Türkiye, 11-14 Ocak 2017 tarihleri arasında İstanbul CNR Fuar Merkezi’nde 32’nci kez kapılarını ziyarete açıyor. Fuarda anne ve babaların hayatını kolaylaştıran pek çok yenlikçi ve trend ürün görücüye çıkıyor.



Kendiliğinden Isıtıcılı Biberon

60 saniyede sütü bebeğinizin istediği sıcaklığa getiriyor. Bir kez şarj ettikten sonra 300 kez ısıtma işlemi yapabilen biberon sayesinde seyahatte, tatilde, arabada, parkta, bebeğin tüm gece ve gündüz beslenmelerinde elektrik olmadan kullanılabiliyor.



Anne-Baba Yanı Yatağı



Bebeğiyle birlikte uyumak isteyen ebeveynlere güvenli bir ortam sunuyor. Taşınabilir yatak sayesinde bebeğe dilenen her yerde konforlu bir uyuma alanı sağlanıyor.



Gaz Giderici Termal Patik



Kanola tohumları içeren termal patik ayaklara sıcak kompres yaparak bebeklerin gaz sancısını gidermeye derman oluyor. Kanola tohumu ısıyı uzun süre muhafaza ediyor ve ısıyı yavaş yavaş vererek bebeği rahatlatıyor. Ürün Fırında 120 derecede 15 dakika ısıtılıp kullanılıyor.



Yaşa Göre Ayarlanabilir Baş ve Emniyet Kemerli Oto Koltuğu



Yüksekliği ayarlanabilen baş destek yastığı ve emniyet kemer sistemine sahip oto koltuğu sayesinde 9 ay ile 12 yaş arasında çocuklar için aynı oto koltuğu kullanılmaya devam ediliyor.



2017-2018 Sonbahar- Kış Çocuk Koleksiyonları İlk Kez CBME Türkiye Fuarı’nda Sergilenecek…



Nanica Kids, Pamina, Best Kids, Mialora, Lindisima, Beggi, Elsima, Rolly Polly gibi sektörün önemli firmaları çocuk modasına dair 2017 koleksiyonları ile birlikte 2018 yılı sonbahar-kış koleksiyonlarından örnekleri ilk kez CBME Türkiye’de sergileyecekler. Böylelikle ziyaretçiler sadece 2017 yılı ilkbahar yaz koleksiyonlarından değil 2018 yılı sonbahar- kış sezon siparişlerini de verebilecekler.



‘Osmanlı Dönem Çocuk Kıyafetleri’ Koleksiyonu İlk Kez CBME Türkiye’de sergilenecek…



CBME Türkiye Fuarı bu yıl da Nişantaşı Üniversitesi işbirliğiyle yetişmekte olan yeni nesil tasarımcıları desteklemeye devam ediyor. Bu kapsamda Nişantaşı Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü öğrencileri tarafından aylardır üzerinde çalışılan ‘Osmanlı Dönem Çocuk Kıyafetleri’ koleksiyonu ilk kez CBME Türkiye’de sergilenecek. Kıyafetler fuar süresince Hall 2 B100 nolu standda görülebilecek.



CBME Türkiye Etkinliklerinde Sektörün Geleceği, Yeni Pazarlar ve Markalaşma Konuşulacak…



CBME Türkiye, sektörünün geleceğine dair konuların tartışıldığı ve alanında uzman konukların yer alacağı iki panele de evsahipliği yapacak. 12 Ocak tarihinde saat 14:30’da Ekonomi Programcısı Hande Berktan’ın moderatörlüğünde gerçekleşecek “Markalaşma, Yurtdışı Fırsatlar, Trendler ve Teşvikler” konulu interaktif panelde İstanbul Hazır Giyim İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Sümer, İTKİB Gelel Sekreteri Bekir Aslaner, Grup Baby Genel Müdürü Ayla Müstecaplıoğlu ve Mialora Couture Genel Müdürü Emel Ebru Avcı Özdemir konuşmacı olarak yer alacaklar. 13 Ocak’ta saat 11:00’de Nişantaşı Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü tarafından düzenlenecek panelin konusu ise ‘Modada Sanat ve Estetik Olgusu’ olacak. Her iki etkinlik de Hall 2 Panel Alanı’nda yapılacak.



CBME Türkiye Tüketici Ödülleri Düzenlenecek Törenle Sahiplerine Verilecek…







UBM Hakkında



UBM, 100 yılı aşkın tecrübesi ile 20'den fazla ülkede 5.000'in üzerinde çalışanı ile yılda ortalama 400 fuar düzenleyen dünyanın en büyük fuar şirketlerinden biridir. UBM bünyesinde yer alan UBM EMEA Istanbul, Avrasya ve Türkiye pazarlarının uluslararası fuarlarını 30 yıldan uzun bir süreye dayanan bilgi birikimi ve UBM'in global tecrübesiyle düzenlemektedir. UBM EMEA Istanbul'un pazara liderlik eden fuarları şunlardır: Alleather-IDF Istanbul Deri Fuarı, CBME Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı, CPhI Istanbul İlaç Bileşenleri Fuarı, Expomaritt Denizcilik Sektörü Fuarı, Fi Istanbul Gıda Bileşenleri Fuarı, Growtech Eurasia Sera Tarım Teknolojileri Fuarı, ISSA Interclean Istanbul Endüstriyel Temizlik Fuarı, TESFA Tesis Yönetimi Hizmetleri, Teknolojileri, Altyapı ve Tedarik Fuarı, Intertraffic Istanbul Trafik Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı, İstanbul Kids Fashion Bebek ve Çocuk Moda Fuarı, IstanbulLight Aydınlatma Fuarı, Tissue World Istanbul Temizlik Kağıdı Endüstrisi Fuarı.