"Anlaşmalı ya da değil, Birlieşik Krallık Ekim’de AB’den ayrılacak"

Mahmut Can Emir / İstanbul, 3 Haziran () – Birleşik Krallık Dışişleri eski Bakanı Boris Johnson, başbakan seçilmesi halinde, ülkenin Avrupa Birliği’nden (AB) anlaşmalı ya da anlaşmasız 31 Ekim tarihinde ayrılacağını açıkladı.

Muahfazakar Parti liderliği ve başbakanlık için kampanyasına başlayan Johnson, Pazartesi günü bir video yayınlayarak, Brexit termin süresi geldiğinde Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılacağını duyurdu.

Haftasonu Birleşik Krallık’ı ziyaret eden aBD Başkanı Donald Trump, Johnson’ın başkan olarak iyi işler yapacağını söylemişti.