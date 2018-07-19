Anket: Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 13.88’e yükseldi

Hilal Sarı / İstanbul, 19 Temmuz () - Merkez Bankası’nın her ay gerçekleştirdiği beklenti anketine göre yıl sonu enflasyon beklentisi Haziran’daki yüzde 12.28’den Temmuz'da yüzde 13.88’e yükseldi.
Merkez Bankası’nın reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 66 katılımcıyla gerçekleştirdiği Beklenti Anketi Temmuz sonuçlarına göre;Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 12.28’den 13.88’e yükseldi Yıl sonu dolar kuru beklentisi 4.58 liradan 4.83 liraya yükseldi Yıl sonu cari açık beklentisi 53.5 milyar dolardan 54.8 milyar dolara yükseldi Yıl sonu büyüme beklentisi yüzde 4.2 düzeyinde kaldı.