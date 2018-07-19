Anket: Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 13.88’e yükseldi (2)

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Hilal Sarı / İstanbul, 19 Temmuz () - Merkez Bankası’nın her ay gerçekleştirdiği beklenti anketine göre yıl sonu enflasyon beklentisi Haziran’daki yüzde 12.28’den 13.88’e yükseldi.

Merkez Bankası’nın reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 66 katılımcıyla gerçekleştirdiği Beklenti Anketi Temmuz sonuçlarına göre;

Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 12.28’den 13.88’e yükseldi Yıl sonu dolar kuru beklentisi 4.58 liradan 4.83 liraya yükseldi 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi 4.78 liradan 5.06 liraya yükseldi Yıl sonu cari açık beklentisi 53.5 milyar dolardan 54.8 milyar dolara yükseldi Yıl sonu büyüme beklentisi yüzde 4.2 düzeyinde kaldı. Temmuz TÜFE beklentisi yüzde 0.69’dan yüzde 0.83’e yükseldi Ağustos TÜFE beklentisi yüzde 0.54’ten yüzde 0.59’a yükseldi 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 10.47’den yüzde 11.07’ye yükseldi. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 9.18’den yüzde 9.54’e yükseldi 2019 cari açık beklentisi 50.6 milyar dolardan 50.3 milyar dolara geriledi. 2019 büyüme beklentisi yüzde 4.1’den yüzde 4.0’a geriledi.

24 Temmuz’da gerçekleşecek Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde faiz beklentileri ise şöyle değişti;

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi yüzde 17.23’ten yüzde 18.22’ye yükseldi. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay beklentisi ise yüzde 17.67’den yüzde 18.32’ye yükseldi. (Tablo)