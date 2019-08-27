Son Dakika
Anket - Şirketlerin fidye yazılımlarına karşı savunmaları zayıf
Şirketlere hizmet çözümleri sağlayıcı Clonera’nın hazırladığı anketin sonuçları, şirketlerin fidye yazılımlarına karşı savunmalarının zayıf olduğunu gösterdi. Birleşik Krallık’ta 400 IT uzmanı ile yapılan veri güvenliği...
EKONOMİ 27.08.2019, 13:03
Şirketlere hizmet çözümleri sağlayıcı Clonera’nın hazırladığı anketin sonuçları, şirketlerin fidye yazılımlarına karşı savunmalarının zayıf olduğunu gösterdi.
Birleşik Krallık’ta 400 IT uzmanı ile yapılan veri güvenliği konusundaki anketin sonuçlarına göre, şirketlerin 3’te 2’si felaket kurtarma planlarının yeteneklerine güvenemiyorken iş sürekliliğinde yaşanan aksamalar konusunda da yüksek endişelere sahip.
Şirketler için geniş kapsamlı platform ve yönetilen hizmet çözümleri sağlayan Clonera’ya göre, felaketlere karşı yetersiz kalan şirketlerin, mevcut planlarını denetlemesi ve profesyonel çözümlerle IT uzmanlarını desteklemesi gerekiyor.
Clonera tarafından yapılan ankete katılan IT uzmanlarının yüzde 49’u, mevcut iş sürekliliği planına ve fidye yazılımı saldırılarına karşı savunmanın temel unsurlarından biri olan yedekleme yeteneklerine tamamen güveniyor; ancak, veri yedekleme ve felaket kurtarma planlarının geliştirilmesi konusunda tatmin edici bulgulara yer almıyor.
Birleşik Krallık’ta 400 IT uzmanı ile yapılan veri güvenliği konusundaki anketin sonuçlarına göre, şirketlerin 3’te 2’si felaket kurtarma planlarının yeteneklerine güvenemiyorken iş sürekliliğinde yaşanan aksamalar konusunda da yüksek endişelere sahip.
Şirketler için geniş kapsamlı platform ve yönetilen hizmet çözümleri sağlayan Clonera’ya göre, felaketlere karşı yetersiz kalan şirketlerin, mevcut planlarını denetlemesi ve profesyonel çözümlerle IT uzmanlarını desteklemesi gerekiyor.
Clonera tarafından yapılan ankete katılan IT uzmanlarının yüzde 49’u, mevcut iş sürekliliği planına ve fidye yazılımı saldırılarına karşı savunmanın temel unsurlarından biri olan yedekleme yeteneklerine tamamen güveniyor; ancak, veri yedekleme ve felaket kurtarma planlarının geliştirilmesi konusunda tatmin edici bulgulara yer almıyor.
29°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Röportaj & Söyleşi Tümü
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
Namaz Vakti 27 Ağustos 2019
|İmsak
|04:46
|Güneş
|06:18
|Öğle
|13:11
|İkindi
|16:54
|Akşam
|19:54
|Yatsı
|21:20
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Denizlispor
|2
|6
|4. Çaykur Rizespor
|2
|6
|5. Trabzonspor
|2
|4
|6. Sivasspor
|2
|3
|7. Malatyaspor
|2
|3
|8. Beşiktaş
|2
|3
|9. Antalyaspor
|2
|3
|10. Gazişehir
|2
|3
|11. Ankaragücü
|2
|2
|12. Konyaspor
|2
|2
|13. Kayserispor
|2
|1
|14. Galatasaray
|2
|1
|15. Kasımpaşa
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|0
|17. Başakşehir
|2
|0
|18. Göztepe
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|2
|6
|2. Hatayspor
|2
|6
|3. Fatih Karagümrük
|2
|6
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Keçiörengücü
|2
|4
|6. Adanaspor
|2
|3
|7. Akhisar Bld.Spor
|2
|3
|8. Osmanlıspor
|2
|3
|9. Bursaspor
|2
|3
|10. Balıkesirspor
|2
|3
|11. Menemen Belediyespor
|2
|3
|12. İstanbulspor
|2
|2
|13. Erzurum BB
|2
|1
|14. Boluspor
|2
|1
|15. Altay
|2
|1
|16. Altınordu
|2
|0
|17. Giresunspor
|2
|0
|18. Eskişehirspor
|2
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|3
|9
|2. Man City
|3
|7
|3. Arsenal
|3
|6
|4. Leicester City
|3
|5
|5. M. United
|3
|4
|6. Burnley
|3
|4
|7. Tottenham
|3
|4
|8. Brighton
|3
|4
|9. Sheffield United
|3
|4
|10. Crystal Palace
|3
|4
|11. Bournemouth
|3
|4
|12. Everton
|3
|4
|13. Chelsea
|3
|4
|14. West Ham
|3
|4
|15. Wolverhampton
|3
|3
|16. Aston Villa
|3
|3
|17. Norwich City
|3
|3
|18. Southampton
|3
|3
|19. Newcastle
|3
|3
|20. Watford
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|2
|6
|2. Atlético Madrid
|2
|6
|3. Real Madrid
|2
|4
|4. Real Valladolid
|2
|4
|5. Athletic Bilbao
|2
|4
|6. Real Sociedad
|2
|4
|7. Deportivo Alaves
|2
|4
|8. Osasuna
|2
|4
|9. Barcelona
|2
|3
|10. Levante
|2
|3
|11. Mallorca
|2
|3
|12. Celta de Vigo
|2
|3
|13. Villarreal
|2
|1
|14. Granada
|2
|1
|15. Eibar
|2
|1
|16. Getafe
|2
|1
|17. Valencia
|2
|1
|18. Espanyol
|2
|1
|19. Leganés
|2
|0
|20. Real Betis
|2
|0