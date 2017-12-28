ANKET: Fon yöneticilerinin favori yatırım aracı hisse senedi

İstanbul, 28 Aralık () – Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD) üyelerinden oluşan 19 fon yöneticisinin katılımıyla 20-27 Aralık 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen Fon Yöneticileri Üç Aylık Beklenti 2018 1. Çeyrek Anketi sonuçlarına göre , yeni yılın ilk çeyreğinde öne çıkan yatırım aracı hisse senedi olacak.

ABD Merkez Bankası’nın (FED) para politikasına ilişkin kararlar yeni yıla girerken de fon yöneticileri tarafından piyasalarda en önemli belirleyici faktör olarak kararlaştırıldı. Beklenti anketine katılan fon yöneticilerinin yüzde 36’sı bu yönde görüş belirtirken, diğer faktörler seçeneği olan dört cevabın ikisi şirketlerin kar beklentileri, biri ABD’de ekonomik gelişmeler ve bir diğeri de enflasyon olarak yer aldı.

Hisse senedi yeni yılın ilk çeyreğinde öne çıkıyor,

Fon Yöneticileri Üç Aylık Beklenti Anketi’ne katılanların yüzde 48’i yeni yılın ilk çeyreğinde yatırım aracı tercihlerinin hisse senedi olacağını duyurdu. Hisse senedinin en yakın takipçisi olan yatırım aracı ise yüzde 21 ile özel sektör tahvili oldu.

Enflasyon yine en önemli gösterge

Fon yöneticilerinin takip edeceği en önemli ekonomik göstergeyi sorgulayan anket sorusuna verilen cevaplar, 2017 yılının son iki çeyreğindeki sonucun değişmediğini ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 58’inin belirttiği enflasyon yeni yılın ilk çeyreği için de en önemli gösterge olurken, döviz kuru yüzde 26 ile ikinci sırada yer aldı.

Fon yöneticileri, küresel hisse senedi piyasalarında beklenen en iyi performansa yönelik olarak Avrupa piyasalarını tercih etmeye devam edecek. Anket katılımcılarının yüzde 42’si ilk çeyrekte en iyi performansı Avrupa’dan beklediklerini belirtirken, gelişmekte olan piyasalar yüzde 32, ABD ise yüzde 26 oy aldı.

2017 son çeyreğinde olduğu gibi altın ve petrol için yeni yılda da yatay seyir tahminleri yapıldı. Anket katılımcılarının yüzde 52’si petrolde, yüzde 47’si ise altında ilk çeyrekte yatay seyir beklediklerini belirttiler.

Her iki emtiada da yukarı hareket bekleyenlerin oranı yüzde 32 olurken, altın için aşağı yönde hareket bekleyenler yüzde 21 olurken, petrolde yüzde 16’da kaldı.

Yeni yıla girerken hisse senedi fonları favori

Yılın ilk çeyreğinde yatırım fonu türü tavsiyelerinin başında Hisse Senedi Fonları yer alacak. Anket katılımcılarının yüzde 68’i tavsiye listesinde bu türe yer verdi. Değişken fonlar yüzde 47 oranında yer alırken, Fon Sepeti fonları yüzde 42 ile dikkat çekti.

Katılımcıların en fazla üç fon türü belirttiği ankette, Borçlanma Araçları Fonları da yüzde 37 oy aldı. Diğer seçeneğini işaretleyen katılımcıların tercihleri ise Özel Sektör Tahvili Fonu ve Eurobond Fonu olarak belirtildi.

Banka, perakende ve petrokimya sektörü hisseleri favori

İlk çeyrekte fon yöneticilerinin borsada sektör tercihlerinin başında bankacılık sektörü hisseleri yer aldı. 2017 yılında listenin gerisinde kalan banka hisselerinin tekrar cazip görülmeye başladığını ortaya koyan anket sonuçlarına göre, perakende ve petrokimya hisseleri de en fazla tercih edilen diğer iki sektör olarak takip etti.