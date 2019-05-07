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Ankara'nın ilk teknoloji fuarı I-TECH 14 Haziran’da başlıyor

İstanbul, 7 Mayıs () - Ankara'nın ilk teknoloji fuarı I-TECH Teknoloji Kongre ve Fuarı, 14 Haziran’da Ankara Üniversitesi’nde düzenlenecek. Ankara’nın ilk teknoloji fuarı olacak olan I-TECH, 14-15-16 Haziran tarihlerinde Sanayi ve Teknoloji...

Ankara'nın ilk teknoloji fuarı I-TECH 14 Haziran’da başlıyor

İstanbul, 7 Mayıs () - Ankara'nın ilk teknoloji fuarı I-TECH Teknoloji Kongre ve Fuarı, 14 Haziran’da Ankara Üniversitesi’nde düzenlenecek.
Ankara’nın ilk teknoloji fuarı olacak olan I-TECH, 14-15-16 Haziran tarihlerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ankara Ticaret Odası’nın destekleri ve Ankara Üniversitesi Akıllı Sistemler ve Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASTAM) işbirliğiyle yapılacak.
Teknolojinin En'leri Ödülleri'ne ve Ankara'nın En Büyük Cosplay Yarışması'na ev sahipliği yapacak olan I-TECH'te, sanal ve artırılmış gerçeklik, yapay zeka, robotik, Nesnelerin İnterneti, drone, e-spor, e-müzik, evde eğlence, 3D yazıcılar, oyun ekipmanları, start-up, melek yatırımcılar, mobil aplikasyon sistemleri ile Uyku Teknolojisi deneyimleri ve ürünleri katılımcılarla paylaşılacak. Uyku Teknolojisi alanında “Uyku Terapi Seansları” esnasında kullanılan teknolojiler ve cihazlar ile birlikte dünyanın önde gelen firmalarının “Uyku Terapi” ürünleri I-TECH'te olacak.
Fuarda Robotik Süreç Otomasyonu ve Yapay Zeka konusunda dünyanın önde gelen yazılım şirketleri “Robotik Süreç Otomasyonu” çözümlerini ve yetkinliklerini sergileyecek.
Teknoloji sektörünün bir araya geleceği I-TECH’te ayrıca, uzman araştırmacı ve akademisyenler, start-uplar, küresel ve yerel sektör liderleri, yatırımcılar ve sosyal medya fenomenleri yer alacak.
Katılımcı markaların ürün ve teknolojilerini doğrudan tanıtma imkanı bulacağı I-TECH'te yeni iş birlikleri desteklenirken, geleceğe yön verecek fikir ve ürünlere sponsorluk fırsatları sunulacak. Ziyaretçilerin teknolojik inovasyonları birebir deneyimleme imkanı bulacağı I-TECH'te interaktif söyleşiler yapılacak ve katılımcılar teknolojiye yön veren liderlerin başarı hikayelerini dinleyebilecek. Türkiye'nin küresel bir “İleri Teknoloji Üssü” olma vizyonu ile düzenlenen I-TECH, renkli teknolojik gösterilere de ev sahipliği yapacak.
Fuarda ayrıca, ROYAL YOUTH gibi Türkiye'nin en büyük e-spor takımları yer alacak ve profesyonel takımlar eşliğinde oynanan League of Legends turnuvalarında “Frig Kupası” sahibini bulacak.

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